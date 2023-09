Eesti poksija osales Moskvas toimunud võistlusel

Poksija jagas ühismeedias pilte sellest, kuidas ta Eesti lipuga palistatud särgis Moskvas trenni tegi ning hiljem ka hardcore boxing kategoorias meistrivöö võitis, kirjutas Delfi Sport kolmapäeval.

EOK president Urmas Sõõrumaa ütles, et sport on vabatahtlik ja sportlase kallale minna ei saa. "Meie seisukoht on alati olnud, et ründavate riikide sportlased ei peaks rahvusvahelisel areenil võistlema ja ise peaksime kokkupuudet vältima, mistõttu ise sinna sõitmist me ei saa heaks kiita," ütles Sõõrumaa. "Ta saab hukkamõistu osaliseks ja saame toetusi ümber vaadata, kuid muud viisil teda karistada ei saa."

Sõõrumaa ütles, et olümpiakomiteel pole veel välja töötatud ühtset mudelit, mis saab juhul, kui Eesti sportlane võistleb Venemaa pinnal. "Arutame kindlasti asja läbi, aga meil sellist välja töötatud mudelit pole, kas sellest piirist üle minnes läheb nii või naa. Iga juhtum on erinev," sõnas EOK president.

Eesti poksiliidu juht Kalle Klandorf ütles Delfi Spordile, et Kamanini idapiiri taga võistlemine tuli talle üllatusena, aga tegu polnud ka klassikalise poksiga. "See oli tema poolt suur viga ja võtame meetmed kasutusele," ütles Klandorf.

Kamanin esindas suvel Euroopa mängudel Eesti koondist, kuid pidi avamatšis slovakk Viliam Tanko 4:1 paremust tunnistama.