Stiven Aas teenis nokaudiga profikarjääri kiireima võidu

"Sain kohe hoo sisse ja ja andsin vasaksirge, mis ta pikali lõi," ütles Aas. "Ausalt öeldes ei oodanud, et võit nii ruttu tuleb. Profikarjääri jooksul polegi ükski võistlus nii kiiresti lõppenud."

Raskekeskkaallane Aas on seni võitnud kõik üheksa profimatši, neist viis nokaudiga. Esimese tiitlivöö nimel võitlusse asumiseks peab ta pidama kümme matši, niisiis on üks veel jäänud. Tiitlivõistlus toimub oktoobris Tondiraba hallis, vastaseks on norralane Alexander Martinsen.

Äsja profikarjääri alustanud Aasa sõnul on tema eesmärgid selged. "Tahan jõuda selle aasta lõpuks maailma edetabeli esisaja hulka ja alustada tiitlite võitmist. Minu eesmärk on saada maailmameistriks," ütles ta.

Aas tegeles varem amatöörpoksiga, aastatel 2016-2025 oli ta kümnekordne Eesti meister. 2018. aastal saavutas Aas noorte maailmameistrivõistlustel üheksanda koha ja noorte Euroopa meistrivõistlustel viienda koha. Täiskasvanute poksis oli Aas 2023. aasta Euroopa mängudel Krakowis viies ja jäi napilt ilma pääsust Pariisi olümpiamängudele. Lisaks on Aasal ette näidata 16. koht amatöörpoksi maailmameistrivõistlustelt.

Ida-Virumaalt Mäetaguselt pärit Aas on juba esitanud väljakutse oktoobrikuiseks tiitlimatšiks norralasele Alexander Martinsenile, hüüdnimega ICEMAN. "Ta on tugev ja vastupidav poksija, tempokas ja kiirete löökidega," sõnas eestlane.

Eesti poksil on ajaloost ette näidata hulga saavutusi – nii võitis Nikolai Stepulov 1936. aasta Berliini olümpiamängudelt kergekaalus hõbemedali. Keskkaallane Anton Raadik tuli 1939. aastal Euroopa meistriks ja jätkas hiljem elukutselisena. "Tahan nende meeste kingadesse astuda ja meie poksi taas pjedestaalile tuua," ütles Aas.