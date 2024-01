Kerese kiirmaleturniiri võit läks Leetu

Viru hotelli konverentsikeskuses võtsid sel nädalavahetusel omavahel mõõtu 118 maletajat kümnest riigist. Kerese mälestusturniiri võitjaks kiirmales tuli sel korral 22-aastane Leedu suurmeister Paulius Pultinevicius, kes kogus 11 vooruga 9,5 punkti.

Reedel välkmaleturniiri võitnud, kuid pühapäeval teise koha saanud India suurmeistrit Abhimanyu Puraniku edestas ta poole punktiga. Parima eestlasena sai kümnenda koha Georg Aleksander Pedoson.

Kaido Külaots jõudis koju võistlema otse Stockholmist, kus teenis kümme päeva kestnud klassikalise male turniiril kümnenda koha. Kui mullu tuli ta kodusel võistlusel kolmandaks, siis sel korral pidi Külaots leppima 13. kohaga.

"Kes numeroloogiasse on kiindunud, selle jaoks võib öelda, et võib-olla on õnnelik number mingis mõttes," sõnas Külaots ERR-ile. "Ma püüan seda kuidagi selliselt võtta. Aga selge see, et ega mõtted, kui ma alustasin seda turniiri, olid seotud natuke väiksemate numbritega koha suhtes."

Külaots sõnas, siis males on võimalus igaühel ja seda ilmestab tõsiasi, et kui turniiri noorim mängija oli kuueaastane, siis mõnel konkurendil oli vanust juba üle 80 aasta. "Selge on muidugi see, et nendele tippkohtadele, kõige ülemistele kohtadele mängib kindel seltskond," ütles suurmeister.

"Suurema osa mängijate jaoks on see rohkem kogemuste hankimine, kui kasutada sellist stampväljendit. Aga siis kogemuste hankimine tippseltskonna keskel. Arvan, et nii mõnelegi, kasvõi sellele samale kuueaastasele võib osutuda selline turniir oluliseks impulsiks tema edasisel malelisel teel."

Spordiselts Kalevi eestvedamisel toimus rahvusvaheline turniir "Meenutades Paul Kerest" 33. korda.