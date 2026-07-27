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Kerese malefestival tõi suvepealinna tippmängijaid nii kaugelt kui lähedalt

Male
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Male

Pärnus algas esmaspäeval seitsmes Paul Kerese malefestival, mis toob suvepealinna kokku maletippe nii kaugelt kui lähedalt. Lisaks kõrgele tasemele, naudivad maletajad ka Pärnu linna – ilusas keskkonnas tuleb ka mäng paremini välja.

Pärnus alanud Paul Kerese festival on Baltikumi selle aasta suurim malefestival. "Kokku hakkab täna mängima 130 inimest ehk siis tänasest kuni laupäevani. Laupäeval-pühapäeval on kiir- ja välkturniirid, siis lisandub juurde üle 160 erineva maletaja, riike on 25. Neist võib-olla kõige eksootilisemad, kaugemad on Uus-Meremaa, Filipiinid, Hiina, India, kust on tippmaletajad, aga turniiri esimene asetus on Prantsusmaa suurmeister Lagarde," rääkis turniiri peakorraldaja Hendrik Olde.

Kerese mälestusfestivali kõrgest tasemest annab aimu osalejate keskmine reiting. "Iga aasta on eesmärk, et see läheks järjest kõvemaks. Ehk siis meie top10 turniiri keskmine reiting on 2500, kahjuks meil ei ole Eestis ühtki maletajat, kelle reiting oleks 2500, nii et see ütleb selle taseme ära," märkis Olde.

Poola suurmeister Krzysztof Jakubowski osaleb Kerese mälestusfestivalil kolmandat korda. "Mulle meeldis siin esimesel korral väga, otsustasin taas tulla. Olen siin koos abikaasa ja pojaga, meil on malepere. Mu naine mängib Open A ja 8-aastane poeg Open B turniiril."

Jakubowski arvates teeb Kerese turniiri eriti meeldivaks selle toimumispaik. "Pärnu on nii kena linn, siin on palju ilusaid kohti ja meile meeldib vanalinnas ning rannas jalutada. Ka turniir on väga hästi korraldatud. Mängusaal on käepärane ja mugav, siin on palju tugevaid mängijaid teistest riikidest ja mitmekesine konkurents. Võid mängida suurmeistrite, algajate või tulevikutähtedega. See on mitmekülgne turniir, kuhu tuleb mängijaid paljudest eri riikidest."

Poola suurmeister tuli otseloomulikult esikohta võitma. "Loodan võita. Eelmisel aastal jäin esimest kuni kolmandat kohta jagama, kuid lõpetasin lõpuks kolmandana. Kaks aastat tagasi võitsin aga esikoha. Kui endal on tore ja keskkond meeldiv, tuleb ka malemäng tavaliselt paremini välja."

Toimetaja: Henrik Laever

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