Eesti läheb iluuisutamise EM-ile suure koosseisuga

Esmakordselt saab Eesti saata iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel starti kaks nais- ja kaks meesüksiksõitjat. Sellest nelikust teeb ainsana tiitlivõistluste debüüdi Nataly Langerbaur.

"Füüsiline vorm on väga hea. Usun, et olen võimeline sõitma väga hästi ja usun, et ka vaim on valmis, aga see on siiski minu esimene tiitlivõistlus ja ootan huviga," lausus Langerbaur ERR-ile ja lisas, et väike värin käib asja juurde.

Langerbaur kogus oktoobris Budapestis toimunud võistlusel kahe kavaga 165 punkti. Ta on selle hooajaga viinud oma rekordit edasi üle 13 punkti.

"Ma usun, et olen kõiges arenenud. Tehniline pool on muutunud stabiilsemaks ja viimasel ajal tegime palju tööd koreograafias. Igas valdkonnas on toimunud väike areng," lausus ta.

19-aastane Langerbaur treenib Tallinnas kõrgkooliõpingute kõrvalt ja viimane kuu on olnud väga pingeline. "Ma õpin Sisekaitseakadeemia Politsei -ja piirivalve kolledžis. Olen esimesel kursusel ja just ka vahetult peale Eesti meistrivõistlusi tegin praktikat," ütles iluuisutaja.

"Käisin Põhja prefektuuris patrullides, 12-tunnistes vahetustes. See on jah raske käia igapäevaselt koolis ja samal ajal tegeleda tippspordiga, aga ma saan hakkama."

Koguni kuueaastase vahe järel pääses koondisse Kristina Lisovskaja, kelle esimene EM lõppes 25. kohaga. Tollase stardiga võrreldes on ta nüüd palju kogenum ja küpsem sportlane.

"Ta oli veel väike. Ta oli veel juunior, praegu juba täiskasvanud naine," võrdles Lisovskaja ennast. "See on teine inimene ja sportlane ka. On juba palju kogemust."

Oma kahe kava rekordi viis Lisovskaja novembris 158 punkti peale. Ta on EM-il eel teinud kaks korda päevas treeninguid ja pühendunud vaid uisutamisele. "Praegu on väga hea vorm. Ma tegin nii palju trenni, et nii palju pole ma kunagi varem treeninud. Ma olen praegu enesekindel ja valmis."

Tema kavad on koostanud treenerist ema Alina Škuleta-Gromova, kes ootab tütrelt EM-il puhtaid sõite. "Kristina on kindlasti hästi ettevalmistatud," lausus Škuleta-Gromova.

"Tema füüsiline vorm on hea. Vaatame, kuidas on tema vaimne vorm. Seda me näeme võistlustel, aga me oleme hästi palju treeninud ja ma arvan, et ta on päris valmis stardiks."

Meeste üksiksõidus saavad esmakordselt ühisel tiitlivõistlusel uisutada vennad Selevkod. Noorem, 21-aastane Mihhail oli mullu EM-il kaheksas ja loodab sama hästi võistelda ka nüüd.

Et hoida hella vasaku jala hüppeliigest, keskendus ta viimasel kodusel treeningul vahesammude puhtusele. Sooritusi filmis ja aitas lihvida varasem jäätantsija Taavi Rand.

Sel hooajal on ta kogunud 223 punkti. Oma rekordist kümme punkti vähem. "Töötasin päris palju tehniliste elementidega ja kava presentatsiooniga. Vorm on päris hea," sõnas Selevko.

Mihhailist aasta vanem Aleksandr Selevko on sel hooajal näidanud paremat minekut. Kolmandale EM-ile sõitev Aleksandr teenis detsembris Zagrebis oma rekordilähedased 238 punkti.

"Praegu on kõik hästi," ütles ta. "Kõik elemendid on kohal. Panime vabakavasse kaks neljakordset ja loodan, et ma saan kõik teha puhtalt."

Nii vendade Selevkode kui ka Langerbauri treener on Irina Kononova. "Nad on tublid. Hästi treenisid. Edukalt võistelnud rahvusvahelistel võistlustel ja Eestis. Ma loodan, et nad teevad EM-il puhtad kavad," lausus juhendaja.

Euroopa meistrivõistlused algavad Kaunases kolmapäeval.