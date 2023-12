Kurioosne rattaskandaal päädis lõpuks tiimivahetusega

Sündmuste keskmes on 20-aastane belglane Cian Uijtdebroeks, kes sõlmis eelmisel aastal oma esimese profilepingu Saksamaa klubi Bora-Hansgrohega. Tänavusel Vueltal tegi noor belglane suurepärase suurtuuri debüüdi, saavutades kokkuvõttes kaheksanda koha.

Konflikt belglase senise tööandja Bora-Hansgrohe ja Visma-Lease A Bike'i vahel hakkas hargnema detsembri alguses, kui Visma-Lease A Bike teatas, et Uijtdebroeks sõidab järgmisest hooajast Hollandi klubi värvides. Uijtdebroeks sõlmis 9. detsembril Visma-Lease A Bike'iga lepingu, mis kestab 2027. aastani.

Bora-Hansgrohe lükkas aga koheselt Visma-Lease A Bike'i teate ümber, märkides, et Uijtdebroeksi leping Boraga kestab 2024. aasta lõpuni. Samuti nõudis Saksa meeskond belglaselt lepinguliste kohustuste täitmist, kuid Uijtdebroeks polnud sellest huvitatud. Hollandi ajakirjaniku Thijs Zonneveldi sõnul oli üheks põhjuseks asjaolu, et Uijtdebroeks kannatas tiimikaaslaste pideva kiusamise all. Bora-Hansgrohe pealik Ralph Denk peagi eitas kiusamisega seotud süüdistusi.

Statement concerning today's news from Jumbo - Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA - hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 9, 2023

Uijtdebroeksi esindaja A&J All Sports vaidles Bora-Hansgrohe pressiteatele vastu, väites, et ratturi ja Bora-Hansgrohe vaheline leping lõpetati 1. detsembril. "Cian on algatanud Bora-Hansgrohe vastu kohtumenetluse ning UCI (Rahvusvaheline rattaliit - toim) on lepingu lõpetamisest teadlik," seisis avalduses.

Paar päeva pärast Visma-Lease A Bike'iga lepingu sõlmimist sõitis Uijtdebroeks koos uute tiimikaaslastega Hispaaniasse treeninglaagrisse. Segadus püsis õhus selle nädala neljapäevani, mil Bora-Hansgrohe nõustuks viimaks üleminekuga ning samal päeval esitles Visma-Lease A Bike ametlikult Uijtdebroeksi meeskonna uue liikmena.

"Palju asju juhtus, kuid ma ei taha neid üksikasjalikult kirjeldada. See on kõikide osapoolte jaoks parim. Meil oli mõjuv põhjus minu lepingu lõpetamiseks ja seda me lõpuks ka tegime," rääkis Uijtdebroeks kodumaa meediale.

Belglane keeldus kinnitamast väiteid nagu teda oleks Bora-Hansgrohes veedetud aja jooksul kiusatud. "Kõige targem on seda olukorda võimalikult vähe kommenteerida. Ma ei taha sellest seebiooperit teha. Ma lihtsalt ei tundnud end seal klubis hästi. Seepärast minu leping Boraga on lõppenud. Ma pidin lahkuma, et jälle õnnelik olla," lisas ta.