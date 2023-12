Joshua õigustas soosikukoormat, Wilder sai hävitavalt lüüa

Õhtu esimeses suures heitluses pidi 38-aastane Wilder tunnistama kohtunike ühehäälse otsusega (118:111, 118:110, 120:108) uusmeremaalase Joseph Parkeri paremust. Wilderi arvel on nüüd 43 võitu, üks viik ja kolm kaotust. Parker sai kolme kaotuse kõrvale 34. võidu.

34-aastane Joshua sai järgmises matšis tehnilise nokaudiga võidu rootslase Otto Wallini üle. Wallin pidas vastu viienda raundini, siis sundisid tema treenerid rootslast matši lõpetama. 2012. aasta olümpiakuld teenis kolmanda järjestikuse võidu, kokku on Joshual 27 võitu ja kolm kaotust. Wallini saldoks on nüüd 26 võitu ja kaks kaotust.

Wilderi ja Joshua omavahelisest matšist on viimastel kuudel palju juttu olnud. Joshua ütles pärast heitlust Walliniga, et ta tahab Wilderit oma sõnu sööma panna. Nimelt ütles Wilder eelmisel nädalal BBC-le, et Joshua kardab teda.

"Ma kuulsin, et Deontay kaotas. Ja mis siis? Ta tuleb tagasi," ütles Joshua. "Ma võiksin Deontayt tema varasemate väljaütlemiste pärast tükkideks rebida, aga ma jään seekord viisakaks. Sa [Deontay] võid tagasi tulla. Kui ta tahab, las ta tuleb. Ma olen kindel, et kõik jätkuvalt tahavad meie omavahelist heitlust näha," lisas ta.

Õhtu peamatšis kaitses WBA poolraskekaalu meistrivööd venelane Dmitri Bivol, alistades kohtunike ühehäälse otsusega (120:107, 120:107, 120:107) britt Lyndon Arthuri.