Ilves: hüppetehnikaga pole veel päris sina peal

Seitsmest võistlusest on Kristjan Ilves sel hooajal esikümnesse tulnud viiel korral ning parimaks tulemuseks on seni avaetapil Rukal saavutatud neljas koht. Kuigi Ilvese enda sõnul pole ta veel hüppemäel kindlust leidnud, siis suusasõidu poolel on lood vastupidised.

"See hooaeg on minu jaoks tegelikult alanud üpris positiivselt. Ma olen ikkagi oma taset tõstnud suusarajal, mis on ilmestanud ka neid sõite ja kui kuskilt alt veab, siis ma olen jälle mängus ja olen alati võitluses sees," ütles Ilves ERR-ile.

"Loomulikult see hüppetehnika muutuse väike risk võtta, see annab tunda. Headel hetkedel suudan selle hüppe ära teha, aga ma näen seda ebakindlust endas veel. Pole veel päris selle tehnikaga sina peal," lisas kahevõistleja. "Aga mis on jällegi positiivne siin mingitel treeningutel - enne Ramsaudki sain Trondheimis treenida - siis need hüpped hakkavad sinna lähedale jõudma. Mis ongi puudu, on lihtsalt see, et ei piisa ühest-kahest heast hüppest. Neid on vaja teha kümme või isegi sadu, et minna võistlema niimoodi, et sa tead, et teed selle liigutuse igast asendist ära."

Üldarvestuses hoiab Ilves seitsmendat kohta. Oma viienda MK-sarja üldvõidu jahtimist on edukalt alustanud Jarl Magnus Riiber: seni on norrakas esikohast ilma jäänud vaid kolmel korral.

"Riiberiga on see jah... Ma ei taha kunagi öelda, et loodetavasti tal kuskilt veab viltu, aga loomulikult alale tuleb see kasuks, et Lamparter on teda võitnud ja ka Oftebro ühe korra," sõnas Ilves. "Loomulikult ta on hüppemäel tegelikult megavormis. Ja me vaatasime, et ta võiks vabalt seal suusahüppajatega ka mingitel hetkedel konkureerida. See on ikka müstika - kui tal kõik klapib, siis see mees on natuke teiselt planeedilt."

Nüüd on ees pikem võistluspaus ning järgmine etapp peetakse alles 12. jaanuaril Obersdorfis. Ennekõike tahab Ilves selle ajaga lihvida hüppetehnikat.

"Võtan paar päeva natuke peas pausi. Et siin on alates sellest Beitostölenist - mis oli nädal enne Rukat - põhimõtteliselt käidud ühest kohast teise, võisteldud," avas Ilves võistluspausi plaane.

"Aga üldiselt ikkagi läheb treenimise võtmes. Saan ehitada natuke jõu poolt üles, mis võistlemisega ära kukub. Pikemad murdmaatreeningud, et laduda natuke põhja selleks eelolevaks neljaks nädalavahetuseks. Ja kindlasti, mis ma tunnen kõige rohkem, et tahan tegeleda väikeste nüanssidega hüppemäel, mis annaks need mõned meetrid juurde. Et olla seal konkurentsis, poodiumi konkurentsis pidevalt," sõnas kahevõistleja.