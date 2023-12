Nõmme Premium liigasse juhendanud Vassiljev siirdub Slovakiasse

Vassiljev teatas novembri lõpus, et paneb end proovile välismaal ning lisas toona, et üleminek tehakse avalikuks mõne nädala jooksul. Esmaspäeval teataski Slovakkia esiliigaklubi ŠTK Šamorin, et on 35-aastase peatreeneriga lepingu sõlminud. Vassiljeviga liigub kaasa ka tema abitreener Nikita Brõlin.

"Minu esimene emotsioon on väga positiivne. Pärast meie esimesi vestlusi klubiesindajatega, tundsin, et Šamorin on minu jaoks ideaalne võimalus karjääris samm edasi teha," sõnas Vassiljev uue koduklubi esilehe vahendusel. "Siin on suurepärane jalgpallitaristu, hea meeskond nii mängijate kui taustajõudude osas. Kui me töötame kõvasti, võime suuri asju saavutada."

2015/16 hooajal Slovakkia esiliigasse tõusnud Šamorin lõpetas mullu kaheksanda kohaga ning on sel hooajal liigatabelis 12. kohal, olles võitnud 17 mängust viis.

Klubi president Csaba Horvath ütles, et Vassiljevil on silma peal hoitud juba mõnda aega. "Jälgisime tema tööd Eesti klubitasemel juba pikka aega. Ta asub juhtima klubi, mis mängib atraktiivset jalgpalli ja keskendub noorte arendamisele. Samas tuleb temaga kaasa võidukas kultuur, millele annavad tõestust tema varasemad tulemused," sõnas Horvath.

Mullu detsembris Unitediga käed löönud Vassiljev vedas eelmise hooaja kuuenda võistkonna tänavu meistriks, mis tagas Nõmme klubile esmakordselt koha järgmise aasta Premium liigas.