Nõmme Unitedi tippseltskonda vedanud Vassiljev siirdub välismaale

Nõmme Unitedi peatreener Vladimir Vassiljev teatas, et Evald Tipneri karikavõistluste kaheksandikfinaal Tallinna Kalevi vastu jääb tema viimaseks mänguks esiliiga tšempioni juures.

Mullu detsembris Unitediga käed löönud Vassiljev vedas eelmise hooaja kuuenda võistkonna tänavu meistriks, mis tagas Nõmme klubile esmakordselt koha järgmise aasta Premium liigas. Esiliiga läbiti Vassiljevi käe all üliedukalt, kui 36 mängust võideti 28, viigistati kuus ja kaotati vaid kaks ning väravate vahe oli 85 tabamusega plussis, vahendab Soccernet.

Vassiljev ei lähe meeskonnaga kõrgliigasse kaasa, sest ta sai pakkumise, millele ta ei suutnud eitavalt vastata. "See on salajane informatsioon, aga ma lahkun Nõmme Unitedist. Sain kolm nädalat tagasi pakkumise, misjärel ütlesin klubile ning mängijatele, et ma lahkun Kalevi-mängu järel," rääkis Vassiljev inglisekeelsele jalgpallisaatele "Estonian Football Podcast".

"Lahkun Eestist ja panen end peatreenerina proovile välismaal. Ühe või kahe nädala pärast tehakse see üleminek avalikuks," lisas Vassiljev.

Unitedi ja Tallinna Kalevi 1/8-finaali kohtumine toimub 26. novembril Sportland Arenal.

