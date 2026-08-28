Läti kõrgliigaklubi lõpetas Vladimir Vassiljeviga koostöö
Läti kõrgliigaklubi FK Liepaja teatas, et lõpetas koostöö senise peatreeneri Vladimir Vassiljeviga. Treeneri ametiaeg Liepajas jäi seega lühikeseks – ta jõudis meeskonda juhendada vähem kui kolm kuud.
Vassiljev nimetati Liepaja peatreeneriks 1. juunil. Selle aja jooksul juhendas ta meeskonda kõikide sarjade peale kokku 16 mängus, millest Liepaja võitis seitse ja kaotas üheksa, vahendab Soccernet.ee.
Vassiljevi viimaseks kohtumiseks jäi teisipäeval peetud Läti kõrgliigamäng, kus Liepaja pidi Audale kodus 0:1 alla vanduma.
Vassiljevi ametiaja alguses paiknes praeguseks viiendale kohale langenud Liepaja Läti kõrgliiga tabelis neljandal kohal ning kaotas kolmandal positsioonil olnud meeskonnale 12 punktiga.
Vassiljev siirdus Liepajasse pärast Paide Linnameeskonna peatreenerina töötamist, olles varasemalt juhendanud ka FCI Levadiat, Nõmme Unitedit ja Slovakkia klubi Šamorinit.
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Toimetaja: Lisette Holst