Naiste jalgpallikoondis valmistub ülioluliseks kohtumiseks Kasahstaniga

Eesti jalgpallinaiskond on kolme päeva jooksul Kasahstani pealinnas harjutades püüdnud maha raputada väsimust, kohanenud ajavahe ja sealsete külmakraadidega.

"Krõbe on küll, aga treeningtingimusi see ei mõjuta," lausus kapten Kairi Himanen ERR-le. "Me treenime sisehallis ja mängime Astana Arenal, millel on samuti katus peal."

Koondis soovib vastase 30 000 pealtvaatajat mahutaval areenil kindlasti väravaid lüüa, et parandada septembris tehtud vead. Kodus tuli leppida 0:0 viigiga.

"Treeningutel oleme fookuse seanud ühtse mängupildi lihvimisele, samas kaardistanud selged tegevused ja võimalused, mis septembriaknas jäid kasutamata ning aitaksid meil sel korral väravateni jõuda," lausus Himanen.

Eesti vajab reedel kindlasti võitu, sest alagrupi viimases mängus on vastaseks tugev Iisrael, kes juhib alagruppi. Kaalul on pääs play-off mängudele.

"Särtsu ja ennekõike tahtejõudu viimaseks selle aasta kaheks mänguks on kindlasti kõigil," usub kapten. "Me oleme väga selgelt teadlikud, mis need mängud meile toovad, millised võimalused need meile edasiseks annavad ja mis üldse Eesti naiste jalgpallile teeks. Oleme valmis."

Pika vigastuspausi järel on koondisega liitunud kogenud ründaja Vlada Kubassova, kes mängis mitu hooaega Itaalias ja liitus suve lõpus FC Flora naiskonnaga, kelle eest mängis vaid paar mängu ja sai seejärel Meistrite liiga kohtumises viga.

"Mul oli puusa piirkonnas luumurd ja ühe lihase osaline rebend. Taastusin ja praegu tunnen ennast hästi," sõnas koondises 63 mängu pidanud ja kümme väravat löönud Kubassova, kes novembris taas platsile tuli.

"Võib-olla ei ole kõige paremas füüsiliselt vormis, aga muidu olen valmis ja kõik on korras. Ajavahe on siin Eestiga neli tundi, et esimesed päevad olid seetõttu rasked. Oleme Kasahstaniga mitu korda mänginud ja nad alati mängivad lõpuni, hästi kontaktsed ja neil on kvaliteeti. Ma usun, et tuleb võitluslik mäng."

Kahe võidu, ühe viigi ja kaotusega on Eesti Rahvuste liiga C-divisjonis oma grupis teisel ja Kasahstan kolmandal kohal. Alagrupi liider Iisrael võitis kolmapäeval Armeeniat 4:0.