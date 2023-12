Naiste jalgpallikoondis teenis võõrsil Kasahstani üle tähtsa võidu

Kohtumise ainus värav sündis kuuendal minutil, kui Kelly Roseni audi sisseviske järel keeras Vlada Kubassova end karistusala joonel osavalt kaitsjast mööda ja andis madala tsenderduse värava alla, kus palli lükkas viielt meetrilt võrku Kristina Bannikova.

Eesti alustas Rahvuste liiga C-divisjoni neljanda grupi mänge kodus saadud väravateta viigiga Kasahstani vastu ja 0:5 kaotusega Iisraelile, aga on pärast seda võitnud kolm mängu järjest väravate vahega 10:2. Nii Iisraelil kui Eestil on tabelis kümme punkti, Kasahstanil on viis silma ja Armeenia pole punktiarvet avanud. Teisipäeval mängib Eesti viimases, Ungaris toimuvas mängus Iisraeliga.

Naiste Rahvuste liigas teenivad pääsme B-divisjoni viie grupi parimad naiskonnad, kolm parimat teiseks jäänud koondist pääsevad üleminekumängudele.