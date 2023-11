Kapper koondisemängude eel: saame kätte selle, mille ise sisse paneme

Eesti naiste jalgpallikoondis mängib reedel võõrsil Kasahstaniga ning lõpetab UEFA Rahvuste liiga hooaja neli päeva hiljem võõrsilmänguga Ungari vastu. Peatreenerid Sirje Kapper ja Anastassia Morkovkina on kohtumiste eel optimistlikud ja loodavad, et äsja lõppenud klubihooaeg annab mängijatele positiivse tõuke.

Eesti koondise kaaspeatreener Sirje Kapper lõpetas äsja ilusa hooaja Eesti meistriliigas, kui aitas Tartu Tammeka kolmandale kohale. "Ma arvan, et kümne aasta pärast räägime sellest olukorrast uuesti. Meie jaoks on see väga suur töövõit, oleme selle nimel palju vaeva näinud. Mina varem mängijana, nüüd treenerina: lõpuks oleme selle saavutanud, uhke tunne on," rääkis Kapper ERR-ile. "Meie oma noored on meid sel teekonnal väga palju aidanud ja aasta alguses saime kolm väga head täiendust juurde. Hea nooruslik uljus ja vanemate mängijate kogemus andiski kokku hea tulemuse."

Uuel aastal Kapper enam Tammeka juhendajana ei jätka ning keskendub ainult Eesti koondisele. "Selle naiskonnaga võiks ju iga aasta tööd teha, aga eluliselt tuleb vahel teha otsuseid ja edasi liikuda. Hea on tipus lahkuda. Järgmisel aastal jätkan ainult naiste koondise juures," kinnitas ta.

Eesti naiste koondis mängib 1. detsembril Kasahstaniga Astanas ja lõpetab Rahvuste liiga hooaja 5. detsembril Ungaris mänguga Iisraeli vastu. C-divisjoni neljandas grupis on nii Eestil kui Iisraelil seitse punkti ning Kasahstanil kolmandana viis silma.

"Nad [kasahhid] tahavad samamoodi alagrupis teist kohta saada ja play-off'i kohta kindlustada. Usun, et meid ees ootav mäng on väga võitluslik. Saame ju kätte selle, mille sisse paneme. Usun, et hooaja lõpus saadud head emotsioonid aitavad kindlasti kaasa sellele, et viimases kahes mängus kõik väljakule jätta," lisas Kapper.

"Kõik ootasid hooaja lõppu ja nüüd on see käes, kohad on jagatud, medalid on saadud. Kõik tüdrukud saabusid siia väga hea tujuga ja siit saab edasi kõik väga hästi minna. Me lendame päris varakult ja see plaan oli meil juba septembris. Vaatame, kui värsked me seal oleme ja võtame üks päev korraga," rääkis eestlannade teine peatreener Anastassia Morkovkina.

Kasahstaniga mängis Eesti septembris Tamme staadionil Rahvuste liiga hooaja avamängus väravateta viiki, seejärel tuli Tartus tunnistada Iisraeli 5:0 paremust. Kahes mängus Armeenia vastu lõi Eesti kokku üheksa väravat.

"Enne Tartu mängu oli infot Kasahstani kohta väga vähe. Nad kinnitasid ka ise hiljem, et tegelikult nad varjasid ka ise päris korralikult. Nüüd mängisid nad kaks korda Iisraeliga, ka seda mängu ei olnud kuskilt saada," selgitas Morkovkina. "Selles mõttes on võib-olla natuke keeruline, aga me peame ise jääma kindlaks enda mängule ja enda tegevustele. Nagu mängud Armeenia vastu näitasid, ei pea me väga palju lähtuma sellest, mis vastane meid ootab: me peame teadma, mis kaliibriga vastane on, aga kui teeme oma asju väga hästi, on kõik hästi."