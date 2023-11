Betoonitootmises tegutsev Morkovkina tänab koondislaste tööandjaid ja koole

Sel ajal kui Sirje Kapper treenib Tartus Tammeka klubi naiskonda tegutseb Anastassia Morkovkina Maardus betoonitehases. Erineva kogemuspagasiga naised on rahvuskoondist juhendanud koos 2022. aastast. Koondis on nende käe all teinud läbi noorenduskuuri ja näitab ründavat jalgpalli. Palliga tegutsemist pole peale surutud, pigem on antud vabadust ja vastutust.

"Ei ole surunud mitte midagi, sest surumisega midagi ei saavuta. Oleme pigem toetanud, et nemad oleksid nemad ise igas jumala elemendis. Mis me tegime? Panime vastutuse nende peale," lausus Morkovkina. "Igaüks, kes jõuab koondisse, tema teab, et ta on väga oluline lüli järgmise põlvkonna jaoks."

Kaheksa kiloseid katsekehasid laboris aina tõstev Morkovkina on oma nahal tundud, mida tähendab tulla koondise juurde pärast rasket argitööd. Millised mured on ületundide ja tasustamata puhkuste näol mängudele tulevatel naistel? Koondises, kus pea kõik töötavad ja õpivad, pikki koosolekuid ei peeta, rõhk on mängul ning tänulikkusel.

"Sul jääb perekond tagaplaanile, sest koondisega oled eemal 56 päeva. Lisaks peab sul enda jaoks natukene aega jääma. Suur-suur kiitus kõikidele tööandjatele ja koolidele, kes toetavad Eesti jalgpallureid. Ja väga suur kiitus inimestele, kes meid vajadusel asendavad. Nendeta ei oleks meil võimalik rahulikult mängida," ütles Morkovkina.

Insener-laborandi ja töökeskkonna spetsialistina palka teeniv Morkovkina on betoonitootmises tegutsenud kakskümmend aasta. Põnevaid objekte, kus ta kontrollinud betoonikvaliteeti leidub üle Eesti. Näiteks Loomaia polaarium jääkarudele. "Loomaaed on üks meie projektidest, mille üle oleme väga uhked. Üldiselt kui kuskile astun, siis on betoon esimene asi, mis minu pilku püüab," lisas Morkovkina.

Eesti koondisel on tänavu ees veel kaks Rahvuste liiga mängu. 1. detsembril kohtutakse võõrsil Kasahstaniga ja 5. detsembril minnakse võõral väljakul vastamisi Iisraeliga. Eesti on oma alagrupis seitsme punktiga liidrikohal.