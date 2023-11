Naiste jalgpallikoondise peatreenerid jätkavad ametis

Morkovkina ja Kapper on naiste koondist juhendanud 2022. aasta algusest ning nende käe all on naiskond pidanud 19 ametlikku kohtumist, kus on teenitud seitse võitu, neli viiki ja kaheksa kaotust. Naiskond on selle aja jooksu löönud 31 väravat. Lisaks on võidetud kaks ja kaotatud kaks mitteametlikku kohtumist, kus löödi vastastele 12 väravat.

Peatreenerite senine leping vältas käesoleva aasta lõpuni ning pikeneb osapoolte kokkuleppel 2024. aasta lõpuni.

Jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei ütles, et treenerid on loonud arengut pooldava keskkonna. "Anastassia ja Sirje käe all on naiste koondises tulemusteni jõudmiseks ja arenguks vajalik toetav keskkond, mida näitasid ka võidud oktoobrikuistes mängudes. Peatreenerite lepingutes oli võimalus koostööd aasta võrra pikendada, mida otsustasime koondise positiivset fooni arvestades kasutada," sõnas Rei.

42-aastane Anastassia Morkovkina tuli mängijana 15 korda Eesti meistriks ja valiti kaheksal korral Eesti parimaks naisjalgpalluriks. Eesti koondist esindas ta 75 mängus ja lõi 40 väravat. Morkovkina saavutas 14 korral naiste meistriliiga parima väravaküti tiitli. Eduka koondisekarjääri eest autasustati teda EJL-i hõbemärgiga. Oma treenerikarjääri alustas ründelegend 2018. aastal, kui asus oma pikaajalise koduklubi Pärnu JK naiste meistriliiga võistkonna eesotsa. Pärast seda tegutses ta Viimsi MRJK treenerina. Morkovkinal on UEFA A treenerilitsents ning ta on viimased kuus aastat kuulunud EJL-i juhatusse.

31-aastane Sirje Kapper kuulus kogu oma 15-aastase mängijakarjääri jooksul Tartu JK Tammeka naiskonda, rahvusnaiskonda esindas ta 15 mängus. Kapper alustas treeneritööd 2013. aastal, viimased viis hooaega on ta olnud meistriliigas palliva Tartu Tammeka naiskonna peatreener. Sellest aastast on Kapperil omandamisel Euroopa kõrgeima kategooria UEFA Pro treenerilitsents. Muuhulgas on Kapper õppinud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas.

Naiste koondist ootab sel aastal veel kaks Rahvuste liiga kohtumist. Reedel mängitakse võõrsil Kasahstaniga, neli päeva hiljem võõrustab naiskonda Iisrael.