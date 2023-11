Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis detsembrikuu mängudeks

Erinevatel põhjustel ei liitu koondisega Inna Zlidnis ja Katriin Saulus. Väravavaht Victoria Vihman liitub koondisega teiseks mänguks Ungaris, kus minnakse vastamisi Iisraeli koondisega.

Peatreener Sirje Kapperi sõnul on Kasahstani mäng koondise jaoks praegu kõige olulisem, sest selle tulemusest sõltub suuresti võimalus kvalifitseeruda veebruaris toimuvale sõelmängule. "Kui suudame Kasahstani võita, mis on ka meie plaan, siis selgub kas ja kuidas on meil võimalik seda alagruppi võita. See tundub praegu meist mitte sõltuv, aga täiesti realistlik, sest Iisrael mängib viis mängu järjest," rääkis Kapper.

"Mängijad mainisid juba eelmises aknas, et nad tahavad paremat esitust Kasahstani vastu kui eelmises omavahelises mängus. See viik kripeldab kõigil. Tahame hooajale hea punkti panna ja läheme kohtumisele vastu eesmärgiga võita. Mängud Armeenia vastu andsid eneseusku ja näitasid, et oskame palliga mängida olenemata tingimustest. Saame seda ka Kasahstani vastu näidata, kuigi vastane võib võrreldes Armeeniaga olla pisut jõulisem, kiirem ja osavam," lisas juhendaja.

Eesti naiste koondis on Rahvuste liigas teeninud nelja mängu järel kaks võitu, viigi ning kaotuse. Eesti, Armeenia, Kasahstan ja Iisrael võistlevad Rahvuste liigas C-tasandil. B-tasandile tõusevad kõik alagrupivõitjad, kolm parimat teise koha omanikku saavad õiguse mängida sõelmänge B-divisjonis väljalangemisohus olevate võistkondadega.

Kohtumine Kasahstani koondisega toimub reedel, 1. detsembril Eesti aja järgi kell 16.00 Astana Arenal. Neli päeva hiljem minnakse Ungaris peetaval kohtumisel vastamisi Iisraeli koondisega.

Eesti koondise koosseis detsembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 38/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Tartu JK Tammeka 2/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 74/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 35/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 21/1

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 9/0

Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 5/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 8/0

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 5/0

Annegret Kala (03.05.2006) – JK Tammeka Tartu 3/0

Poolkaitsjad

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Saku Sporting 101/8

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 70/5

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 46/2

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 31/3

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 21/0

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 14/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 5/1

Ründajad

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Tallinna FC Flora 63/10

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 63/13

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 34/3

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 18/3

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa