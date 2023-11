Naiste jalgpallikoondise mäng Iisraeliga peetakse Ungaris

israel – Eesti kohtumine mängitakse 5. detsembril Puskas Akadeemia FC Pancho Arenal, täpne kellaaeg teatatakse lähiajal.

Iisrael on seni pidanud Rahvuste liigas vaid ühe kohtumise: septembri lõpus kohtuti Tartu Tamme staadionil Eestiga, kelle üle võeti 5:0 võit. Eesti seevastu on ära mänginud neli kohtumist ning tabelisse on kirjutatud kaks võitu Armeenia üle, viik Kasahstaniga ning kaotus Iisraelile.

1. detsembril mängib Eesti samas võistlussarjas oma viienda kohtumise, kui külla sõidetakse Kasahstani koondisele.

Eesti, Armeenia, Kasahstan ja Iisrael võistlevad Rahvuste liigas C-tasandil. B-tasandile tõusevad kõik alagrupivõitjad, kolm parimat teise koha omanikku saavad õiguse mängida sõelmänge B-divisjonis väljalangemisohus olevat võistkondadega.