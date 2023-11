Pikamaasõudmise sisehooaeg algas Allar Raja meistritiitliga

Neljast etapist koosnev sari tõi Viljandisse mõõtu võtma enam kui 150 eri vanuses sõudjat üle Eesti, teiste seas nägi lähedalt edurivi mehi Rajat ja Johann Poolakut (mõlemad Pärnu SK Kalev), kirjutab Sõudeliit.

Mullu samalt võistluselt eemale jäänud Raja tuli Viljandisse tugevate treeningute pealt, jäädes hetkevormi ja sõiduga rahule. "Enne starti panin paika, et kui suudan tõmmata 19 minuti kanti, võib päeva korda läinuks lugeda," rääkis 19.10,3-ga meistrikulla kindlustanud Rio olümpiapronks. "Konkurentidega vahe aina suurenes, aga ega ma viimast välja võtnud ja sellest õhuvaeses hallis võitmiseks piisas. Tunnen, et suudan hingega teha: silm särab ja tervis on korras," avaldas Raja.

Raja järel pälvis hõbeda temast üle kümne aasta noorem Poolak (Pärnu SK Kalev), kelle ajaks mõõdeti 19.26,5. Pärnu SK Kalevile kindlustas 19.37,5-ga kolmikvõidu Sten-Erik Anderson. Naiste parima aja eest hoolitses alla 23-aastaste vanuserühmas kaasa teinud Doris Meinbek (22.35,1).

Sarja teise etapina on 16. detsembril Pärnu Kuninga Tänava põhikoolis kavas ESS Kalevi meistrivõistlused. 20. jaanuaril on Tallinnas plaanis rahvusvaheline "Alfa" ja hooaeg võetakse kokku 9. märtsil Narvas Eesti meistrivõistlustega 2000 meetri distantsil.

Kõik Eesti meistrid:

3000 meetrit

Parasõudjad, naised 1-2-3: 1. Birgit Näppi, 14.19,8 (Pärnu SK).

Parasõudjad, mehed 1-2: 1. Randel Peerna, 13.14,8 (Pärnu SK).

Parasõudjad, mehed 3: 1. Ivar Merila, 12.53,4 (Pärnu SK).

Tüdrukute C-klass (13-14-aastased): 1. Daria Ihnatieva, 12.17,4 (Emajõe Aeruklubi).

Poiste C-klass: 1. Marten Ollino, 11.28,6 (Pärnu SK).

6000 meetrit

Naisveteranid 30+: 1. Kadi Kreek, 27.10,9 (Team Kaitsevägi).

Naisveteranid 40+: 1. Veronika Kadastik, 24.14,1.

Naisveteranid 50+: 1. Malle Lüdimois, 24.53 (Viljandi SK).

Meesveteranid 30+: 1. Risto Uustal, 20.25,8 (TÜASK).

Meesveteranid 40+: 1. Priit Tammeraid, 20.25,3 (EAOL SK).

Meesveteranid 50+: 1. Aivar Jürgenson, 21.35.

Meesveteranid 60+: 1. Ants Einsalu, 21.43,3 (Väike-Maarja).

Meesveteranid 70+: 1. Väino Stoltsen, 26.36,4 (Väike-Maarja).

Tüdrukute B-klass (15-16-aastased): 1. Liisa Sindi, 24.34,4 (Viljandi SK).

Poiste B-klass: 1. Robert Alp, 21.25,7 (Viljandi SK).

Tüdrukute A-klass (17-18-aastased): 1. Nele Liis Salumets, 24.00,3 (SAK Tartu).

Poiste A-klass: 1. Daniil Gulov, 20.53,4 (Narva Energia).

Naiste kergekaal: 1. Vlada Deysner, 24.48,4 (Narva Energia).

Alla 23-aastased naised: 1. Doris Meinbek, 22.35,1 (Viljandi SK).

Naised: 1. Liisu Mitt, 22.51,9 (Pärnu SK).

Alla 23-aastased mehed: 1. Kaarel Kiiver, 19.23,6 (TÜASK).

Meeste kergekaal: 1. Ander Koppel, 20.41 (Pärnu SK Kalev).

Mehed: 1. Allar Raja, 19.10,3 (Pärnu SK Kalev).