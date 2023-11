Ilves hooaja avastardist: praegu on veremaitse suus

Soomes Rukas toimuval kahevõistluse MK-sarja avaetapil sai Kristjan Ilves reedesel võistluspäeval üheksanda koha. Ilves tõdes võistluse järel, et lõppkoht ei vastanud ootustele, kuid häbenemiseks pole põhjust.

"Eks kogu aeg oli raske. Ma läksin [suusarajal] alguses kiiresti välja ja ega siin midagi tagasi hoida ei ole. Kui tahad heade kohtade eest võidelda, siis tuleb ka riske võtta. Loomulikult oli algus päris kiire ja eks praegu on veremaitse suus," lausus Ilves.

"Alati saab paremini. Hüppemäel juhtus nii, et 0,8 punkti oleks aidanud mind 10 sekundit ettepoole ja siis oleksin neljandana startinud. Mul oleks hoopis teine algus olnud," jätkas eestlane. "Aga läks sedasi ja ma arvan, et kokkuvõttes okei algus. Sõidus ma ei tundnud end kuigi hästi, aga eks esimesed võistlused alati ole sellised. Keha vajab harjumist. Homme on uus päev. Midagi häbeneda ei ole. Lihtsalt lõpus jäi värskusest puudu."

Laupäevane võistluspäev algab kell 10.00 suure mäe hüpetega. "Homme pole mul mäel vaja midagi muud teha kui ajastust natukene paremaks saada. Kui kõik välja tuleb, siis jalgades meetreid veel on," lisas Ilves.

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet suure mäe hüppevõistlusest kell 9.45. 10 km murdmaasõidu otseülekanne algab kell 15.00.