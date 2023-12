Naiste jalgpallikoondis jahib Rahvuste liigas tõusu B-divisjoni

Eesti naiste jalgpallikoondisel seisab teisipäeval ees Rahvuste liiga C-divisjonis viimane alagrupimäng. Vastaseks on alagrupi liider Iisrael, kes võõrustab Hamasi-Iisraeli konflikti tõttu eestlannasid Ungaris.

Eesti jalgpallinaiskond võitis reedel Astanas 1:0 Kasahstani ja võttis kohe pärast mängu ette pika lennu Ungarisse. Budapesti lähistel asuval Telki staadionil minnakse teisipäeval vastamisi tugeva Iisraeli koondisega.

"Ma arvan, et me ei ole keskendunud vastasele, vaid enda mängule. Küll vastase formatsioonist ja pressingust tulenevalt, aga ikkagi on meie enda mäng kõige olulisem," ütles naiskonna väravavaht Karina Kork.

Kuna Kasahastan tegi hiljuti Iisraeliga 0:0 viigi, siis usub ta, et ka sinisärkidel on võimalik Iisraeliga samaväärselt võidelda. "Kui Kashastan seda juba suutis ja kui vaatame tulemustele peale - meie võitsime ju Kashastani, miks me ei võiks Iisraeliga kui võrdne võrdsega mängida?" sõnas puurilukk.

Kolme võidu ja ühe viigi kõrval on Eesti naiskonnal tabelis üks kaotus - just Iisraelile jäädi septembris kodus 0:5 alla. Rahvuste liiga C-divisjoni neljandas alagrupis ollakse Iisraeli järel teisel kohal.

Kapten Kairi Himaneni sõnul on naiskond viimaseks alagrupimänguks positiivselt häälestunud. "Ma usun, et tiimis on meeleolu väga hea. Me oleme väga õnnelikud Kasahstanis võitluslikult saadud punktide üle ja väga teadlikult eesmärkidest ja suundadest, mis aitaks meil B-divisjoni pääseda," sõnas kapten.

Sõelmängudele pääsevad viie alagrupi teise koha omanikest kolm parimat. Eesti on viimase vooru eel teisel kohal olevate naiskondade võrdluses Läti, Gruusia ja Bulgaaria järel just joone all neljas.

Korgi sõnul naiskond väga suurt pinget edasipääsustsenaariumitele ei pane. "Eks mingil määral ikka teadvustame endale, et mis seisus oleme ja mida me tegema peame. Sellist asja, et kõik käivad tabelitega koridori peal ringi, ei ole," ütles väravavaht.

Teisipäeval selgub, kas Eesti rahvusnaiskond pääseb play-off'i ja kas eelnevas viies mängus kokku kümme väravat löönud naiskond suudab skoorida ka Iisraeli vastu.