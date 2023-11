Katrina Lehis: enesetunne ja vorm on päris head, aga nüüd tuleb hoopis teist masti võistlus

Uue hooaja esimeseks MK-sarja etapiks pääsesid naiskonnavõistluse koosseisu koduse edetabeli kaks esimest Nelli Differt ja Irina Embrich ning peatreeneri Kaido Kaaberma otsusel Kristina Kuusk ja Julia Beljajeva.

Edetabelis kolmandal kohal olev Katrina Lehis, kelle vehklemisega polnud Kaaberma suvisel MM-il rahul, läheb Itaalias rajale individuaalvõistlusel, kus on üles antud kokku kümme Eesti epeenaist.

Nikolai Novosjolovi juhendamisel harjutav Lehis võitis ettevalmistusperioodil Eesti karikavõistlused ja Splitis peetud turniiri, sai Turus teise ja Genfis kolmanda koha, ning oli Käärikul toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel 11.

"See viimane Split oli väga hea võistlus ja Šveitsis, kus ma kolmanda koha sain, oli tugev võistlus. Näitab, et enesetunne ja vorm on päris head, aga nüüd on meil ikkagi ligi 300 osavõtjat ja hoopis teist masti võistlus. Ei saa nendes eelmistes tulemustes kinni olla ja peab hoopis teise enesetundega peale minema," sõnas Lehis.

"Kõige suurem eesmärk võistlustel oli vaadata, kuidas Katrina rahvusvahelises pildis ennast tunneb ja millisel tasemel on tema vehklemine," märkis treener Nikolai Novosjolov. "Ma väga tahtsin, et talle tuleksid võimalikult rasked vastased vastu. Osaliselt see õnnestus, eriti Šveitsis sai ta head vastased endale. See pilt, mida ma seal nägin, annab lootust, et Katrina tuleb väga võimsalt tagasi."

Kui naiskonda valitud vehklejad harjutasid MK-etapi eel Poolas, siis Lehis treenis nädala Pariisis, kus sai teha erinevate riikide epeenaiste vastu kontrollmatše. Ettevalmistusperioodiga jäi ta rahule ning opereeritud põlv pidas hästi vastu.

"Ma saan teha trenni täiesti vabalt, et põlv on ka täiesti terve ja enam ei ole mingeid probleeme. Võib-olla ka vaimse poole pealt on praegu tunduvalt parem, kui see tagasitulek pärast põlve, et on kuidagi rahulik. Ma olen rahul, olen teinud kõvasti trenni ja siis loomulikult tuleb see, mis tulema peab. Loomulikult ma lähen endast maksimumi andma," lisas Lehis.

Reedel ja laupäeval on Itaalia MK-etapil kavas individuaalvõistlus ja pühapäeval naiskonnavõistlus.