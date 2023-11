Värske maailmameister Utenko: mulle meeldib teha natukene rohkem, kui see, mida minult palutakse

Eelmisel nädalal Eestisse bikiinifitnessi absoluutse maailmameistritiitli toonud Lilija Utenko tegeleb alaga viiendat aastat. Sportimise kõrval õpib ta ka Tartu Ülikoolis kolmandal kursusel füsioteraapiat ja töötab jõusaalis personaaltreenerina. Õpingud ja töö sportimise motivatsiooni ei kärbi.

"Minu kõige suurem motivatsioon on näha, et ma olen parem kui eelmine kord või eelmine hooaeg. Ja ma lihtsalt jälgisin, mida ütles minu treener ja usaldasin teda," sõnas värske maailmameister.

Utenko ise teeb jõusaalitrenni kuus korda nädalas. Oma neljandal võistlushooajal jõudis ta karmis konkurentsis Hispaanias MM-il absoluutsesse tippu. Mis teeb ta teistest paremaks? "Võib-olla see, et ma lihtsalt naudin, mida ma teen. Mulle meeldib jõusaalis käimine ja teha natukene rohkem, kui see, mida minult palutakse," märkis Utenko.

Nüüd ootab maailmameistrit ees väike puhkus, seejärel hakatakse paika panema uue hooaja plaane. Kuid puhkuse ajal võib ta lõpuks lubada endale ka lemmiktoidu nautimist. "Kotletid ja kartul. Jah, see on peamine asi, mida ma tahan väga. Ma loodan, et ema kodus teeb."