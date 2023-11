Harri Kullas valitses Tampere superkrossi avaõhtut

Põhiklassis läksid rajale kolm eestlast: Harri Kullas, Erki Kahro ja Karel Kutsar. Kutsari võistlusõhtu jäi aga lühikeseks, sest tema piirdus vaid vabatreeninguga. Esimese grupi ajasõidus oli Kahro viies ja teises grupis Kullas esimene.

Eelsõitude vahel peeti ära ka mees-mehe vastu võistlussõidud, kuhu pääsesid kaheksa kiiremat. Kullase esimeseks vastaseks oli ameeriklane Chase Marquier, kelle eestlane 1,3-sekundilise edumaaga alistas. Poolfinaalis tuli Kullasele vastu hispaanlane Joan Cros, kuid ka temal ei olnud eestlase midagi vastu panna ja Kullas pääses kindlalt finaali. Finaalivastaseks tuli Kullasele taanlane Mathias Jörgensen, kuid eestlane ei vääratanud ning esikoht kuuluski lõpuks talle.

Põhiklassi eelsõitudest läks Kullas läbi samuti kahe võiduga ja finaalikoht oli sellega kindlalt tagatud. Kahro ennast superkrossi rajal korralikult liikuma aga ei saanud. Esimeses eelsõidus oli ta kuues, teises sõidus seitsmes ja see tähendas, et tuli minna Last Chance sõitu, kust finaalipääsu püüda paraku ei õnnestunud.

Finaali jõudis lõpuks läbi eelsõitude 12 meest. Stardi järel asus sõitu juhtima hispaanlane Jorge Zaragoza, Kullas võttis tema järel sisse teise koha. Hispaanlane suutis eestlast mõned ringid küll enda seljataga hoida, kuid Kullas pääses kuuendal ringil sõitu juhtima ja hakkas koheselt eest ära liikuma. Lõpuks võttis Kullas üle 20-sekundilise edumaaga esikoha soomlase Jere Haavisto ees, Zaragoza lõpetas kolmandana.