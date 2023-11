Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni liikmeks

Talihärm, kes kuulub ka Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni, kogus 42 võimalikust häälest 39.

"Sportlased on spordi süda ja on oluline, et see nii oleks ja jääks. Sportlaste kogemust mõistavad kõige paremini just need, kes ise selle teekonna läbi käinud. Seeläbi saame meie, sportlase esindajatena tagada, et meie sisend jõuab meie spordijuhtideni kõige kõrgemal tasemel," ütles Talihärm.

Seni Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhina ametis olnud olümpiavõitja Gerd Kanter andis oma ameti üle Suurbritannia triatleedile ja kahekordsele olümpiavõitjale Alistair Brownleele. Talihärm valiti Brownlee kõrvale asejuhiks.

"Tänan Gerd Kanterit tema töös Euroopa sportlaskomisjoni juhina viimasel kuuel aastal, sest ta on olnud suurepärane eestkõneleja Eesti spordile Euroopas. Kõrget hinnangut tema tehtud tööle väljendasid nii endised kui praegused komisjoni liikmed," ütles Talihärm.

Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni valiti teisipäevasel istungil neli liiget, peale Talihärma suvealade esindajatena Zorana Arunovic (Serbia, laskmine), Alexandra Miskovska (Slovakkia, vibulaskmine), Ronald Rauhe (Saksamaa, aerutamine).

Eestlastest on Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni varasemalt kuulunud lisaks Kanterile ja Talihärmale Jüri Tamm ja Erki Nool.