Laak edukast hooaja algusest: koondisesuvest jäi ehk võidutahe sisse

Eesti võrkpallikoondislane Kertu Laak mängib sel klubihooajal Poolas ja algus on olnud igati hea. Laagi klubi on tabeli tipus ja ta ise klubi üks liidritest.

25-aastase Eesti koondise diagonaalründaja Kertu Laagi käimasolev klubihooaeg Poolas on seni kulgenud vaid mažoorsetes toonides. Tema klubi Bielski-Biala on alustanud hooaega nelja 3:0 võiduga neljast mängust, alistatud ka eelmaise aasta meister ja Laak ise on valitud nii mängu parimaks kui ka vooru sümboolsesse koosseisu.

"Tulin siia pärast intensiivset koondisetsüklit, hakkasime kohe varakult igasuguste sõprusmängudega peale ja tiimikaaslastega tuli klapp kohe suht varakult," rääkis Laak intervjuus ERR-ile. "Kõik see, mis me siin jõusaalis ja palliplatsil teeme, on mulle sobinud. Et eks natuke võttis aega võib-olla teistsugune tempo, liigatase on suhteliselt kõrge ja sidemängija ka mängib päris kiiret mängu, see võttis võib-olla natuke aega harjuda, aga samas mingi hetk klikkis. Treener on ka piisavalt enesekindlust süstinud ja kui need nii-öelda päris mängud pihta hakkasid, siis kõik proovisid oma parimat teha ja isegi eelmise aasta meistril tegime korralikult tuule alla, olengi proovinud oma enesekindlust hoida ja sealt, ma arvan, see edu on ka tulnud."

Poola liiga on Kertu Laagi jaoks viies välisliiga, varem on ta mänginud Soomes, Itaalias, Saksamaal ja Prantsusmaal. Kindlasti on tegemist tema karjääri ühe tugevama sarjaga, mida täiendab nüüd Laagi rolli olulisus.

"Ma ütleksin, et võib-olla Itaalia oli nõksu kõvem, aga samas ma ei olnud seal selles mõttes kandvas rollis, siin mul on kindlasti teistsugune roll. Nii kõrgel tasemel nii vastutusrikkas rollis varem ei ole olnud jah. Ega see ei olnud siia tulles mu eesmärk, et ma nüüd olen kõigis mängudes parim punktitooja, see on lihtsalt nii-öelda kogemata tulnud. Ma olen lihtsalt üritanud endast parima anda ja senimaani on see töötanud.

Suvel aitas Laak Eesti naiskonda kodusel EM-finaalturniiril, kus paraku ühtegi võitu saavutada ei õnnestunud. Ainsa punkti teenis Eesti mängus Soome vastu, kus tuli tunnistada põhjanaabrite 3:2 paremust.

"Koondisepinge oli kindlasti natuke teistmoodi ja me seal võite ei saanud, sealt jäi võib-olla selline võidu- ja tõestamise tahe sisse, et selle võrra võib-olla siin on natukene rohkem tõestamist ja kihku. Füüsiliselt mul ei ole mingeid probleeme, kõik kohad jäid terveks selle pika turniiriga ja siin hoolitsetakse meie eest ka väga hästi. Saame siin jõusaalis kõvasti kõvasti rassida, aga samas tervis on väga hästi korras," kinnitas Laak.

Juba uuel nädalal algab Laagi ja Bielski-Biala jaoks ka eurohooaeg, mängitakse CEV karikasarjas ja sündmus on oluline nii klubile kui ka tervele piirkonnale.

"Klubi jaoks on see kindlasti väga suur sündmus, sest seda siin reklaamitakse igal pool, üle mitmete aastate on klubi uuesti eurosarjas ja seda ühendatakse ka nii-öelda turismiprojektina, tahetakse linna ja tegelikult kogu Poola sporti ja turismi nii-öelda ühendada. Ega selles mõttes nalja ei ole, et kui me siin nüüd Ungari klubi vastu võitma peaksime, siis vastu tuleb kohe väga tugev Poola klubi, et siin väga selles mõttes vahet ei ole, kumba liigat mängime, tiimid on ikka samad," tõdes Laak.

"Kindlasti saab põnev olema: mulle väga meeldib igasuguseid euroliigasid mängida, sest vastased on natuke teised ja saab nii-öelda maailma ka natuke näha," lisas Eesti koondislane.