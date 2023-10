Olesk olümpiamedali võimalikkusest: heal päeval on see teostatav

Laskja Peeter Olesk on üks neist vähestest Eesti sportlastest, kel täidetud Pariisi olümpiamängude normatiiv. Olümpiakiirlaskmises täitis Olesk normi juba sel aastal, nüüd on piisavalt aega mängudeks valmistumiseks.

30-aastane Peeter Olesk läheb juba oma kolmandale olümpiale, aga kui kahel eelmisel korral, Rios ja Tokyos, selgus olümpiale pääs viimasel hetkel, siis nüüd juba selle aasta Bakuu MM-il saavutatud kaheksanda kohaga. Olukord on seega uus ja muuta tuleb ka juba valmis plaane.

"Kõik plaanid olid tehtud selleks, et viimasel võimalusel saan selle. Nüüd pean mõningaid korrektuure tegema, osad võistlused varasemaks tooma ja osad võistlused ära jätma. Ei saa osaleda ka Euroopa kvalifikatsiooniturniiril, võib-olla natuke lihtsam, võib-olla natuke keerulisem," mõtiskles Olesk intervjuus ERR-ile.

Bakuu MM-ilt naases Peeter Olesk ka hõbemedaliga, aga see tuli täiskaliibrilise püstoli harjutuses, mis ei ole olümpiaala. Kui Tokyo olümpial tegi Olesk kaasa ka ohupüstoliharjutuses, siis nüüd tuleb teha valik mitme asja vahel.

"Meil on hooaeg tavaliselt jagatud kaheks, talvine hooaeg on õhkrelvade jaoks ja kevad-suvi tulirelvade jaoks. Seekord üritame natuke rohkem olümpiakiirlaskmisele keskenduda," sõnas Olesk.

Olümpiamängudeni on jäänud veidi üle poole aasta, medaleid on tulnud, seega on paras aeg hakata pingeid peale panema. Ehk siis, kui kaugel on medal?

"Eks kõik on mehe taga, kes on relva taga. Heal päeval on see teostatav. Ma olen võimeline selliseid tulemusi laskma, mis finaalikohtadele vajalikud on. Seni on natuke stabiilsusest puudu jäänud. Usun, et saame seda natuke parandada," arvas Olesk.