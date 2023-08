Peeter Olesk olümpiapiletist: üllatasin ka ennast

"Eilne [esmaspäev] päev oli korralik eneseületamine, üllatasin ka ennast sellise tulemusega. Läksin tegema seda, mida ma pidin tegema ja oh üllatus tuli hea skoor kokku. Kui muidu on silmadega jälgimine, siis seekord tuli alles lõpus üllatuseks, et nii palju kokku sain. Täna [teisipäev] olid kerged pinged peal, võrreldes eilsega oli soov endast parim anda. Nelja sekundilistes tahtsid emotsioonid juba välja tulla, seal läks natukene kehvemini, aga sellegipoolest tegin oma töö ära," võttis Olesk oma turniiri kokku.

Oleski sõnul jäi tänasest päevast meelde ikkagi olümpiapilet Pariisi olümpiamängudele, mitte puudu jäänud punkt finaalikohast. "Loomulikult olümpiapilet, tänases päevas mingit kaotust ei ole. Olümpiapilet on käes just sellisel aastal, kus kõhklusi oli väga palju, üllatasin ennast korralikult," rääkis eestlane

MM-il õnnestus Oleskil lõpuks teha oma põhialal maailmaklassiline sooritus. "Nii standardpüstolil kui ka täiskaliibrilise püstolil olen suutnud kõrget taset hoida, aga olümpia kiirlaskmine on väga tehniline ja ettevalmistust nõudev ala. Seal ma ei ole seda kõrget taset suutnud hoida, aga nüüd suutsin selle olümpiakoha ära võtta," lisas Olesk

Olesk MM-il finaalis osalemist ette ei oleks osanud kujutada ning seetõttu jäi ta kaheksanda kohaga väga rahule. "Ausalt öeldes ei oleks kujutanud ette, et oleksin olnud MM-il finaalis osalenud või ise olümpiakoha eest võitleksin. Unelm on ikka alati olemas, aga see, mis reaalsus on seda ma ette kujutada ei osanud," sõnas Peeter Olesk.

Eestlase sõnul mängis viimastes laskudes olulist rolli psühholoogiline pool. "Laske spordis on psühholoogiline pool mõjutavam osa, füüsiliselt seal midagi keerulist ei ole. Sai endale enesekindlust süstitud, et minna tegema seda, mida oma oskan," lõpetas Olesk.