Peeter Olesk tuli Doha MM-il kuuendaks

Eesti parim laskur sai kirja 580 silma. Maailmameistriks krooniti Läti laskesportlane Ernests Erbs 588 silmaga, teiseks tuli indialane Ankur Goel (583) ja kolmandaks tšehh Jindrich Dubovy (582). Seega jäi Olesk medalist paari silma kaugusele.

Samalt distsipliinilt on Oleskil varasemalt kaks MM-medalit juba olemas: 2022. aastal Kairos tuli ta pronksile ja 2023. aastal Bakuus hõbedale.

Laskespordi maailmameistrivõistlused toimuvad Dohas 1.-14. novembril. Ühtlasi on tegemist 2028. aasta olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustega.