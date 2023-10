Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid eelseisvateks valikmängudeks

Rahvusnaiskonna peatreener Kaspars Majenieks nimetas eelseisvateks EM-valikmängudeks kandidaatide nimekirja 17 mängijat.

"Sel aastal on kandidaatide nimekiri lühem kui eelmistel kordadel. Mõned mängijad nagu näiteks Annika Köster, kes oli naiskonna üks liidritest, on lõpetanud oma koondisekarjääri. Lisaks ei saa novembris koondise tegevustest osa võtta USA-s pallivad naised, kuigi nende soov oleks koondist aidata," sõnas naiskonna lätlasest peatreener ning lisas: "Kindlasti peame tegema järgmised sammud kommunikatsioonis mängijate ja nende ülikoolidega, kuid kahjuks NCAA hooaja algus ning valikmängude esimese akna ajad kattuvad ning seetõttu ei ole ülikoolidega lihtne kokkuleppele jõuda. Aga kindlasti saab olema see valikmängude aken heaks järgmiseks sammuks noortele, kes on alustanud oma teekonda rahvuskoondises eelmistes valikmängudes."

Naiskonna kandidaatide nimekirjast võib eelseisvate valikmängude eel leida Eesti korvpallisõprade jaoks ka ühe uue nime – Tea Adamsi. "Tea Adams on Eesti korvpallifännide jaoks uus nimi. Ta on sündinud ja elanud pikalt USA-s ning mänginud NCAA-s. Tema vanaisa ja ema on eestlased ning Teal endal on olemas Eesti pass," tutvustas Majenieks. "Pärast ülikooli lõpetamist on Tea mänginud profitasemel, millest kaks viimast hooaega on olnud Euroopas. Tänavu mängib ta Saksamaa naiste meistriliigas Orthomol Wings Leverkuseni naiskonnas."

Rääkides eelseisvatest valikmängudest Taani ja Suurbritannia vastu, oli rahvusnaiskonna peatreener positiivne ning lubas võitluslikke mänge. "Palju sõltub sellest, mis vormis naised on kui nad klubide juurest koondisesse tulevad, aga me vaatame neid mänge positiivse pilguga," sõnas Majenieks. "Kui me mängime viisil, kus võitleme iga sentimeetri eest väljakul, siis lõpptulemus võib paljusid üllatada nii Taani kui Suurbritannia vastu. Kindlasti läheme väljakule mõtetega anda endast parim."

Eesti naiste korvpallikoondise kandidaadid:

Martha-Liisa Oinitš (TSA)

Helena Stina Svilberg (St. Mary's Athletics)

Marie Anette Sepp (Albany Great Danes)

Anete Elisabeth Adler (Boston University Terriers)

Anna Gret Asi (Oklahoma State University)

Greeta Üprus (ACD Ferragudo Basquetebol)

Maaja Bratka (Champagne Basket Feminin)

Mailis Pokk (Enea AZS Poznan)

Marta Eleri Jaama (Södertälje Basketball Club)

Tea Alexis Adams (Orthomol Wings Leverkusen)

Anna-Liisa Vannamik (TSA)

Keandra Koorits (Audentese Spordigümnaasium | Audentese Spordiklubi)

Kristel Rattasepp (TSA)

Kätlin Kangur (TSA)

Maarja Grünmann (TSA)

Sille-Liis Mölder (Audentese Spordigümnaasium)

Sofia Kosareva (TSA)

Peatreener: Kaspars Majenieks

Abitreener: Sergio Cubeiro Rico

Abitreener: Timo Eichfuss

Mänedžer: Silver Jurno

Füsioterapeut: Meribel Saar

ÜKE treener: Raigo Toompuu

Arst: Hans Arro