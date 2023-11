Naiste koondis alustab valiksarja: avamäng on meie jaoks kohustuslik võita

Algavas korvpalli Euroopa meistrivõistluste uues valiksarjas on Eesti naiskonna vastasteks Suurbritannia, Rootsi ja Taani. Et meie tugevamate skoorijate Mailis Poki ja Maaja Bratka kõrval on koosseisus suuresti noored ja vähekogenud mängijad, siis on kõik konkurendid kõvadeks pähkliteks.

"Esimene mäng Taaniga on neist kõige võidetavam ja meie jaoks ka kohustuslik. Suurbritannia on kindlasti suurem pähkel ja Rootsit näeme alles järgmise aasta novembris," rääkis Pokk ERR-ile.

Ookeani tagant ei pääsenud koondist abistama USA üliõpilasliigas mängivad koondislased. Uue tulijana liitus USA-s üles kasvanud, tänavu Eesti passi saanud tagamängija Tea Alexis Adams, kes mängib klubikorvpalli Saksamaa meistriliigas Leverkusenis. Eelnevalt on Adams mänginud nii NCAA-s kui Šotimaal Glasgow naiskonna Caledonia Gladiatorsi eest. Koondis on Adamsiga koos harjutanud kaks päeva.

"Väga hea mulje on," kinnitas Pokk. "Eks tal võtab kindlasti aega, et sisse sulanduda, uus keskkond ja nii. Samas on ta professionaalne mängija, juba teist aastat Euroopas, kes on harjunud uude keskkonda minema ja sellega kohanema. Eks me ootame temalt ründavat mängu ja ka kaitses peab temast abi olema," tõdes kapten.

Varem ka Saksamaa ja Prantsusmaa kõrgliigaklubides mänginud Pokk tuli koondise juurde Poola kõrgliigas kaheksandat kohta jagava Poznani klubi juurest. "Võistkondlikult ei alanud hooaeg kõige paremini, paaripunktilised kaotused jäid kripeldama. Viimane võit Euroliiga naiskonna vastu oli super," rääkis Pokk.

Neljapäeval mängitakse võõrsil Taaniga.