KOMMENTAAR | Kuus kilo kuldset koormat ja pöörane pingelangus

Aeg ise paistis unustamatust vaatemängust nii lummatud, et ta otsustas finaali viimase pallipuute eel seisma jääda.

Kellad peatusid nii Buenos Aireses, kus Gonzalo Montieli löögile eelnes õhku ahmiva panev vaikus, stseen otse postapokalüptilisest filmist, kui Lusailis; käed pigistamas õlgu, huuled lugemas palveid, süda peksmas juba teist tundi irregulaarses rütmis, kuskil poolel maal põrgust taevani, poolel maal surematuseni.

Tema. Sekundid vahetuvad ühes mälupiltidega. 1978. 1986. Talisman. Geenius. Mantlipärija. Altmineja. Võõras. Mitte Maradona. Kui Montiel on löönud, võrk sahisenud ja Prantsusmaa alistunud, kukub nähtavalt, peaaegu teatraalselt, tema õlgadelt uskumatu raskus. Kuuekilone kuldne raskus. Argentina hümn kutsub avaridadega üles kuulma, kuidas ahelad purunevad. Seda, sõbrad, nad sel hetkel teevadki. Mitte Maradona, Messi.

Kui ta murule langeb, avab ta käed ja nad on tema embuses, kõigepealt Paredes, siis Acuna, Fernandez, Otamendi. Agüero. See ei ole Messi tiitel, see on Argentina tiitel, aga on arusaadav, miks seda on keeruline nõnda näha, kui Emiliano Martinez on lubanud Messi nimel surra; kui Rodrigo De Paul tema nimel sõtta minna; kui Paredes on öelnud, et oleks võidu korral õnnelikum Messi kui enda üle; kui toona 15-aastane Fernandez palus Messilt kõigi argentiinlaste nimel andestust sõnadega, mida on keeruline leida kirjanikelgi.

Nad on seda teinud enda jaoks, oma perede jaoks, oma riigi jaoks - kogu Lõuna-Ameerika jaoks - aga jah, nad on seda teinud ka tema jaoks.

Él siempre estuvo ahí, en los corazones de quienes amamos al fútbol. ❤️⚽️



¡@Argentina, Campeón del Mundo! #CreeEnGrande pic.twitter.com/2AQoxX826n — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 18, 2022

Argentina: kus elu on midagi, mis juhtub maailmameistrivõistluste vahel. Kogu enda oma olen pooleldi teadlikult, pooleldi instinktiivselt eelistanud meie jaoks eksootilist jalgpalli, annus Ladina-Ameerika verd voolamas külmades Eesti soontes, aga ma ei ole rumal, uskumaks, nagu ma saaksin pühapäevase võidu kollektiivset tähtsust selle rahvuse psüühikale lõplikult aduda. Argentina: sajaprotsendiline inflatsioon ja miljonid inimesed võidujoovastuses tänavatel; Argentina: kaks võõrast valgusfoori otsas suudlemas, esimest korda ajaloos, kui ühes maailmameistrivõistlustega algas seal suvi.

Kui Montiel on löönud ja võrk sahisenud, läheb aeg järsult edasi kiirenenud rütmis, välja arvatud ühe inimese jaoks. Lionel Scaloni ei liiguta lihastki, nägu emotsioonitu. Meeletu pinge, šokk, kergendus - see kõik on ühe elava organismi jaoks liiga palju, kuni temani jõuab Paredes ja siis fassaad mureneb, asendudes tõelise lihast ja luust inimesega, kes ei oska ülevoolavaid tundeid ühtäkki enam kuhugi suunata. Mida veel on võimalik Messi kohta öelda, mida pole juba kuldsetes tähtedes öeldud? Kuidas ja kellega teda enam kõrvutada? Kes tahavad uskuda, on juba niigi usklikud; misjonäritöö mulle huvi ei paku. Me ei võrdle Bocat Riveriga, nagu me ei võrdle Galeanot Alarconiga. Aga Scaloni, madre mia, Lionel Scaloni.

Kui Argentina kaotas avamängu, ütles Lautaro Martinez, et neid ootavad ees kaks finaali. Tegelikkuses mängiti pärast seda kuus kohtumist, kus kaotus oleks nad koju saatnud. Mitte ükski maailmameister läbi ajaloo pole turniiri jooksul olnud nii paindlik. 4-4-2-st sai 4-3-3 ja 5-3-2, tagasi 4-4-2 ja 4-3-3, Leandro Paredesest sai keskväljal Guido Rodriguez sai lõpuks MM-i parim noormängija Enzo Fernandez, Julian Alvarez alustas turniiri pingil ja Angel Di Maria üllatuslikult kõigi, eesotsas prantslaste jaoks, finaali vasakul äärel.

Argentina native Andres Cantor on the call after they won the World Cup



CHILLS pic.twitter.com/wxaR24kTkO — Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2022

Väide, nagu Messi oleks oma seniste teenete eest lõpuks ometi maailmameistritiitlit väärinud, on fundamentaalselt vale ja pisendab Argentina saavutust. Jalgpallis ei vääri keegi midagi, kõik tuleb higi ja verega välja teenida. Argentina oli väljakul mänguliselt parem võistkond kõigis neljas alagrupiturniirile järgnenud matšis, aga nii Holland kui Prantsusmaa ronisid kogenud dirigentide juhendamisel - ja ühe imetegija imetegemisel - rongi alt välja. Scaloni, mees, kes tõestas Kataris, et MM-tiitli võib võita ka oma esimese tööotsaga, hammustas läbi ka need ülesanded, mille vihjed olid peidus ridade vahel; et mõlemast juba käes olnud ja siis käest lastud mängust, eriti finaalist, kus Emiliano Martinez sooritas kogu hullumeelse virvarri tipuks lisaaja neljandal üleminutil MM-finaalturniiride ajaloo ilmselt tähtsaima tõrje, väljuti ikkagi lõpuks võitjana, on ka psühholoogiliselt suure tšempioni tundemärgiks.



Rünnakul tugines Scaloni mäng mõistagi Messile, aga erinevalt mitmest oma eelkäijast ei näinud vajadust tema ümber ümmargusi klotse ruudulistesse aukudesse suruda. Et Alvarez pakub oma töövõime ja liikuvusega rohkem kui Martinez, sai selgeks esimese mängu järel; kui Messi jaoks oli ruum suletud, aitas loovust leida Alexis Mac Allister, kes elas turniiri järk-järgult sisse ja tegi oma parima etteaste just finaalis. Pallita ei lubanud agressiivne pressing Horvaatia keskväljatriol poolfinaalis midagi ohtlikku tekitada, tähtsat ja tänamatut rolli mängis selles Rodrigo De Paul, Messi ihukaitsja. Messi tuntud geniaalsus ja Scaloni tundmatu leidlikkus vedasid Argentina finaali, kus end ajalukku kirjutanud treeneri julgus oli tiitlit kaitsnud Prantsusmaa täielikule lämmatamisele ootamatult lähedal.

Esimeses intervjuus pärast tiitlivõitu pidi Scaloni koheselt vastama, mida oleks ta pärast lõpuvilet öelnud Maradonale. "Ma loodan, et ta nautis seda sealt ülevalt. Olen kindel, et kui ta olnuks siin, oleks ta olnud esimesena murul. See küsimus paneb mind mõistma, et teda ei ole enam. Ma tahaksin, et ta oleks siin, meiega seda hetke nautimas," vastas treener.

Paratamatult peab nendele küsimustele vastama ka Messi, ehk nüüd enamgi kui kunagi varem. Mida tähendab sinu jaoks viimaks Maradonaga samale pulgale jõudmine? Kas Diego andis sulle viimaseks ponnistuseks pilvepiirilt jaksu? Mis tunne on olla igavikuline, eterno, nagu tema? Nagu D10S?

Naiivne oli arvata, et võrdlused lõppevad selle kuldse pühapäevaga Lusailis; ei, need saadavad Lionel Messit surmatunnini, vältimatu saatus, kui oled jumalus pärast jumalust riigis, mis ülistab oma kangelasi niivõrd härdalt. Aga Lionel Messi leiab nüüd rahu. Ta ei ole enam viimane peatükk Diego Maradona loos. Pühapäeval pani ta kuldse punkti enda omale. Lionel Messi, talisman. Lionel Messi, geenius.

Lionel Messi, maailmameister.

Argentina, mi amor, campeon del mundo.