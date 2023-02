Argentina MM-tiitlini tüürinud treener pikendas lepingut

"Esmaspäeval kohtusid Claudio Tapia (alaliidu president - toim) ja Lionel Scaloni Pariisis, et sõlmida uus leping, mis kestab kuni 2026. MM-finaalturniirini," teatas Argentina jalgpalliliit.

44-aastane Scaloni nimetati peatreeneriks 2018. aasta suvel ning Argentina on tema käe all lisaks MM-tiitlile võitnud ka Lõuna-Ameerika meistrivõistlused ehk Copa America. Scaloni seniseks saldoks Argentina peatreenerina on 37 võitu, 15 viiki ja viis kaotust.