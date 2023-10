Eesti jalgpallikoondis kaotas EM-valiksarjas neljandat mängu järjest

Kohtumise avavärav sündis juba 9. minutil, kui Eesti karistusalas kerkis kõige kõrgemale Toral Bajramov, kes lõi palli peaga Karl Jakob Heina seljataha.

"Kõigil poistel tuleb maksimaalselt pingutada, kui pall on mängus. International level'il [rahvusvahelisel tasemel - ERR] on näha, et kui tekib üks võimalus, siis kohe karistatakse ära," lausus debütant Martin Vetkal ERR-ile.

Avapoolaja lõpus määras peakohtunik Artur Pika käega mängu tõttu Aserbaidžaani kasuks penalti. Ramil Šejdajev lõi 11 meetri trahvilöögi vasaku posti kõrvale, Hein hüppas teisele poole.

Eesti parim võimalus tuli 69. minutil, kui Henri Anier sai karistusalas ohtlikult löögile. Kümme minutit enne lõpuvilet teenis Eesti 20 meetrilt karistuslöögi, ent 19-aastase debütandi Martin Vetkali sooritus lendas napilt üle värava.

Eesti jätkab EM-valiksarja F-grupis võiduta. Kuuest mängust on kirjas üks punkt, mis teeniti juunis Bakuus. Aserbaidžaan teenis läbi aegade esimese võõrsilvõidu EM-valiksarjas ning jätkab grupis nelja punktiga neljandal kohal.

"Kui tuleb mitu kaotust järjest, on mängijatel ka raske. Aga teeme tööd edasi, pea püsti ja järgmine Tai mäng üritame kõike paremini teha," lisas Vetkal.

Eesti koondise järgmine kohtumine leiab aset teisipäeval, kui sõpruskohtumises minnakse vastamisi Tai koondisega. EM-valiksarjas tuleb Eesti koondis uuesti murule novembri keskel. Esmalt võõrustatakse Austriat ja seejärel tõmmatakse valiksarjale joon alla võõrsil Rootsi vastu.

"Kindlasti läheme mäng-mängult. Rootsini on veel aega, tuleb teha kõvasti trenni," lisas Vetkal. "Kui mäng algab 0:0 ja 11 vs 11, siis on kõigil võimalused."

Tabeliseis F-valikgrupis:

1. Belgia - 13 punkti (5 mängu)

2. Austria - 13 p (5)

3. Rootsi - 6 p (5)

4. Aserbaidžaan - 4 p (5)

5. Eesti - 1 p (6)

Enne mängu:

Nii Eesti kui Aserbaidžaan on F-valikgrupis seni kogunud ühe punkti, kui juuni keskel lepiti Bakuus 1:1 viigiga. Rauno Sappineni 27. minuti väravale vastas siis Anton Krivotsjuk 62. minutil.

Septembrikuises valikaknas sai Eesti nelja päevaga kaks viieväravalist kaotust, kui jäi esmalt Tallinnas 0:5 alla Rootsile ning siis sama tulemusega Brüsselis Belgiale. Ka aserid on selles valiktsüklis pidanud Rootsilt vastu võtma ühe 0:5 kaotuse.

"Oleme alates esmaspäevast trennides valmistunud Aserbaidžaaniks. Kindlasti tuleb väga võrdne mäng. Proovime asjad, mida oleme nädala jooksul harjutanud, ellu viia. Tegime kindlasti korrektuurid ja analüüsi, et samu vigu ja asju siis ei juhtuks," sõnas Eesti väravavaht Karl Jakob Hein neljapäevasel pressikonverentsil.

Algselt oktoobrikuu mängudeks koosseisu kuulunud Karol Mets peab EM-valikmängu Aserbaidžaani vastu kolme kollase kaardi tõttu vahele jätma, teda asendab eni viies kohtumises meeste koondist esindanud kaitsja Marco Lukka. Viimasel hetkel selgus, et koondise koosseisust jääb vigastuse tõttu eemale kaitsja Joonas Tamm. Tänase mängu koosseisu ei kuulu ka Alex Matthias Tamm.

Reedese mängu eel avatakse kell 16 festivaliala, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning kohtunik annab avavile kell 19.

Eesti koondise koosseis mänguks Aserbaidžaaniga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 24/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Pazardžiki Hebar 1918 (BUL) 14/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 57/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 52/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Ujpest FC (HUN) 26/0

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 20/0

18 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 15/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 9/1

16 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 5/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 153/26

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 108/17

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 88/21

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 62/1

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 51/8

9 Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 27/4

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 28/2

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 28/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC (IRL) 18/0

7 Georgi Tunjov (17.04.2001) – Pescara Calcio 1936 (ITA) 12/0

21 Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – FK Voždovac (SRB) 11/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 7/0

15 Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Ervin Gashi

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Timo Künnapas

Mänedžer: Miko Pupart

*

Aserbaidžaani koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

12 Shakhrudin Magomedaliev (12.06.1994) – Adana Demirspor (TUR) 22/0

1 Salahat Aghayev (04.01.1991) – FK Sabail 21/0

23 Rashad Azizli (01.01.1994) – FK Gäbälä 0/0

Kaitsjad

5 Anton Kryvotsiuk (20.08.1998) – Daejon Hana (KOR) 32/1

6 Hojjat Haghverdi (03.02.1993) – Neftchi Baku 20/1

17 Toral Bayramov (23.02.2001) – Qarabag FK 15/0

3 Elvin Jafarguliyev (26.10.2000) – Qarabag FK 13/1

4 Rahil Mammadov (24.11.1995) – Qarabag FK 12/0

14 Jalal Huseynov (02.01.2003) – Arda Kardzhali (BUL) 10/0

21 Gismat Aliyev (24.10.1996) – Zira FC 4/0

15 Bakhtiyar Hasanalizada (29.12.1992) – Tuzlaspor (TUR) 3/0

2 Yusif Nabiyev (03.09.1997) – FK Sabail 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

11 Ramil Sheydaev (15.03.1996) – Buriram United (THA) 56/9

8 Emin Makhmudov (27.04.1992) – Neftchi Baku 42/11

10 Mahir Emreli (01.07.1997) – Dinamo Zagreb (CRO) 42/5

9 Renat Dadashov (17.05.1999) – Hatayspor (TUR) 24/2

20 Aleksei Isaev (09.11.1995) – Sabah FK 16/1

7 Joshgun Diniyev (13.09.1995) – Ümraniyespor (TUR) 16/0

19 Filip Ozobic (08.04.1991) – Neftchi Baku 12/1

16 Elvin Jamalov (04.02.1995) – Sabah FK 12/0

22 Musa Gurbanli (13.04.2002) – Djurgårdens IF (SWE) 9/1

18 Ozan Can Kökcü (18.08.1998) – FC Eindhoven (NED) 6/0

13 Emil Safarov (30.10.2002) – FK Gäbälä 2/0

Peatreener: Gianni De Biasi