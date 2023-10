Eesti – Aserbaidžaani EM-valikmängus mõistab õigust sakslane

Kohtunikebrigaadi eesotsas on Robert Schröder, kes on FIFA-kategooria õigusemõistja alates sellest aastast. Kuigi Schröderil on vilistanud rohkelt kohtumisi koduses Bundesligas, on Eesti – Aserbaidžaani valikmäng sakslasele esimene peakohtunikuna teenindatud mäng rahvuskoondise tasandil, vahendab Jalgpall.ee.

Schröderit abistavad äärtel sakslased Christian Gittelmann ja Robert Wessel. Kolmekesi teenindati augustikuus ka kahte Euroopa Konverentsiliiga eelringi kohtumist. Neljanda kohtunikuna on ametis taanlane Sandi Putros. Ka valikmängu videokohtunikud tulevad Saksamaalt: videokohtunikuna on ametis Benjamin Brand, abivideokohtunikuna Pascal Müller.

Eesti ja Aserbaidžaan lähevad EM-valikmängus vastamisi 13. oktoobril kell 19 A. Le Coq Arenal.