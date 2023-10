Vetkal debüütnädalast: võtan siit kindlasti kaasa hea kogemuse

Oktoobrikuine koondiseaken Eesti jalgpallisõpradele palju rõõmu ei valmistanud, aga ühe helge kiirena torkas siiski silma 19-aastase poolkaitsja Martin Vetkali koondisedebüüt ja kaks head esitust.

"Enesetunne on selline kahetine. On nii positiivset kui negatiivset, aga negatiivset kindlasti on natuke rohkem, need resultaadid ei ole ju need, mis me tahame. Mis ma ütleks, mis ma siit kaasa võtta saan, on kindlasti hea kogemus ja kõva töö. Tuleb lihtsalt edasi panna, kuna november on varsti juba käes," rääkis Vetkal ERR-ile.

Vetkal pallib Itaalias AS Roma noortemeeskonnas, kus tal on lepingut järel veel kaks hooaega. Ta tunneb, et on meeskonnas hinnatud ja tal on treeneri usaldus. Roma U-19 võistkonna peatreeneriks on Federico Guidi.

"Kui sa teed kõik ära, siis treener sulle väga midagi ei ütle, aga kui ta näeb, et väiksed eksimused, siis ta peale trenni tuleb ja räägib. Aga niikaua kuni kõik on hästi, ta on pigem vait," iseloomustas Vetkal juhendajat. "Tulemused on head. Oleme peaaegu kõik võidud saanud, viimane mäng tuli natuke halb kaotus, aga muidu minuteid saan hästi, igal mängul mängin suhteliselt maksimumi lähedal ja tunne on hea."

Noore poolkaitsja sõnul pole liigsest keskendumisest koondisekaotustele kasu, pigem tuleks need mõtted peast välja saada. Kuidas, on iseasi.

"Kindlasti tuleb klubide juurde tagasi minna, kõvasti trenni panna, klubides tuleb kindlasti ka positiivseid resultaate ja siis tullakse ka positiivse meeleoluga koondisesse tagasi," arvas Vetkal.