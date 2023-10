Henri Anier: mõlemad väravad olid ärahoitavad

"Loomulikult on tulemusest kahju. Tahame kodupublikule ikkagi positiivseid emotsioone pakkuda. Kahjuks täna tuli avavärav väga kiirelt. Teise värava määras VAR, et me ei saanud mitte midagi teha. Mõlemad väravad olid ärahoitavad," möönas Anier. "Teisel poolajal näitasime, et oleme väga näljased, kuid kahjuks me ei suutnud väravat lüüa. Peame kokku hoidma, pead püsti hoidma ega tohi kuhugi sügavale auku langeda. See ei too kellelegi head."

Anier liikus mängu lõpus vaevaliselt ja vahetati 85. minutil Ken Kallaste vastu välja. "Ei usu, et miskit hullu on. Tundsin, et sääremarjad hakkasid krampi minema. Mõtlesin, et targem on kui ei tõmba midagi ära," selgitas Anier.

Eesti koondisel jääb EM-valiksarjas veel pidada kaks mängu. "Jalgpallis on kõik võimalik. Meie lähme alati võidu peale mängima. Kaks mängu on veel ees, meil ei ole mitte midagi karta. Ootan huviga neid mänge," lisas ründaja.

Teisipäeval võõrustab Eesti maavõistlusmängus Tai koondist. Anier pallis möödunud hooajal Tai kõrgliigas ning saab nüüd mitmete endiste klubikaaslaste vastu mängida.

"Eks see on teise näoga mäng. Arvan, et mõlema meeskonna treenerid katsetavad formatsioone ja muid asju. Loomulikult on mul väga tore endiseid tiimikaaslasi näha. Ma ei kujuta ette, kuidas nad meie kliimas vastu peavad, aga neile on see kindlasti väga kihvt kogemus. Tai on meist väga erineva tausta ja kultuuriga jalgpallimaa. Ma siiralt loodan, et meid jätkuvalt tullakse toetama. Teeme tööd selle nimel, et inimestele naeratus näole tuua."

Eesti ja Tai kohtumise avavile kõlab teisipäeval A. Le Coq Arenal kell 19.00.