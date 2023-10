Hispaania jättis Norra EM-ilt välja, Wales sai ülitähtsa võidu

Mängu 20. minutil jäi Hispaania üsna kurioossel moel avaväravast ilma: Norra kaitsja Stefan Strandberg pani Dani Carvajali tsenderdusele jala õnnetult vahele ning väravavahist mööda veerenud palli lükkas poolelt meetrilt võrku hispaanlaste kapten Alvaro Morata. Videot vaadates nägi peakohtunik aga, et Morata oli Carvajali tsenderduse ajal suluseisus ning värav ei lugenud - kui Morata poleks nagunii võrku liikuvat palli puutunud, oleks Strandbergile kirja läinud omavärav.

Kodumeeskond ei leidnud kohtumise jooksul oma ründestaari Erling Haalandit piisavalt hästi üles ning neli minutit pärast teise poolaja algust lõi Gavi kohtumise ainsaks jäänud värava. Ka selles olukorras vaadati Morata võimalikku suluseisu, aga tabamus jäi jõusse ning Hispaania võitis 1:0. Ühtlasi tähendab see, et Norral kadus võimalus valiksarjast otse EM-finaalturniirile pääseda. A-grupist tagasid EM-ile seega koha Hispaania ja Šotimaa, lõplik järjestus selgub kahe viimase vooruga. Norra jaoks säilis teoreetiline võimalus EM-ile jõuda Rahvuste liiga süsteemi alusel, aga see nõuab paljude teiste koondiste abi ning on üsna õhkõrn.

Ülitähtsa võidu teenis D-valikgrupis Wales, kes alistas koduväljakul Harry Wilsoni väravatest 2:1 Horvaatia. Mõlemad meeskonnad on D-grupis kaks vooru enne valiksarja lõppu kogunud kümme punkti, tabelit juhib 16 punktiga pühapäeval 3:0 Läti alistanud Türgi. Kuigi Horvaatia väravate vahe on kuue tabamuse võrra parem, on omavaheliste mängude tõttu nüüd eelis Walesil.

Poola ei suutnud enamat 1:1 viigist Moldova vastu, mis tähendab, et poolakad peavad finaalturniirile pääsemiseks viimases voorus igal juhul Tšehhi alistama ning siis lootma, et tšehhid ei saa oma viimases mängus jagu Moldovast, kellel on samuti veel võimalik ajalugu teha ning riigi ajaloo EM-pilet teenida. Gruppi juhib neljapäeval Tšehhi üle suurepärase 3:0 võidu saanud Albaania.

Kristo Tohver oli pühapäeval 60 000 pealtvaataja ees peakohtunik Bukarestis, kus Rumeenia alistas 4:0 Andorra. Eesti vilemehel oli tegus tööpäev: taskust tuli võtta kaheksa kollast ja üleminutitel ka üks punane kaart, lisaks määras ta penalti ning jättis mängu lõpus ühe kodumeeskonna värava suluseisu tõttu lugemata.

Valikgruppide seisud:

A-grupp: Hispaania 15 punkti (6 mängust), Šotimaa 15 (6), Norra 10 (7), Gruusia 7 (6), Küpros 0 (7)

D-grupp: Türgi 16 (7), Wales 10 (6), Horvaatia 10 (6), Armeenia 7 (6), Läti 3 (7)

E-grupp: Albaania 13 (6), Tšehhi 11 (6), Poola 10 (7), Moldova 9 (6), Fääri saared 1 (7)

I-grupp: Rumeenia 16 (8), Šveits 15 (7), Iisrael 11 (6), Kosovo 7 (7), Valgevene 6 (8), Andorra 2 (8)