Häberli koosseisust: mängija vanus ei loe, küsimus on vaid kvaliteedis

Vigastuse tõttu jäävad koondisest eemale Taijo Teniste, Rauno Sappinen, Markus Soomets ja Erko Jonne Tõugjas. Isiklikel põhjustel ei liitu kaitsja Nikita Baranov. Kaitsja Karol Mets peab selle aasta valikmängudes saadud kolme kollase kaardi tõttu jätma vahele kohtumise Aserbaidžaani vastu. Poolkaitsja Martin Vetkal liitub meeste koondisega maavõistluseks Tai koondise vastu.

Oktoobrikuu esimene kodumäng toimub reedel, 13. oktoobril, kui kodusel A. Le Coq murul minnakse EM-valikmängus vastamisi Aserbaidžaaniga. Mängu eel avatakse kell 16 festivaliala, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 18.15, hümnid kõlavad kell 18.45 ning kohtunik annab avavile kell 19. Neli päeva hiljem minnakse maavõistlusmängus vastamisi Tai koondisega.

"Jälgin kõiki Eesti passiga mängijaid, minu jaoks pole vahet, mis vanuses nad on, küsimus on vaid kvaliteedis," rääkis Häberli teisipäevasel pressikonverentsil. "Kui mängime kaheksast valikmängust kuus tipptasemel vastastega, siis võib see noormängijate jaoks väga keeruline olla. Me teame, et meil on tulemas tasemel mängijaid, kuid peame mõtlema sellelegi, et praegusel hetkel ei pruugi nad olla meile soovitud tasemel."

Meeste koondise koosseis oktoobrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) - Arsenal FC (ENG) 24/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Pazardžiki Hebar 1918 (BUL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 89/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 57/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 55/4

Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 52/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – Ujpest FC (HUN) 26/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 20/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 15/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 9/1

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 153/26

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 108/17

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 88/21

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 62/1

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 51/8

Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 27/4

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 28/2

Vlasi Sinjavski (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 28/0

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC (IRL) 18/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – Pescara Calcio 1936 (ITA) 12/0

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – FK Voždovac (SRB) 11/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 7/0

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 1/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Ervin Gashi

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustaja: Timo Künnapas

Mänedžer: Miko Pupart