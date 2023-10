Hiilgav Albaania astus ühe jalaga EM-ile, debütantidega Hispaania võidukas

Sevilla La Cartuja staadionil 57 000 inimese ees peetud mängus lõi esimese värava hoopis Šotimaa, aga Scott McTominay vasakult äärelt antud ja otse võrku lennanud karistuslöök suluseisu tõttu tablool ei kajastunud.

Neljapäeval kolmele mängijale - Fran Garciale, Bryan Zaragozale ja Oihan Sancetile - debüüdi andnud Hispaania läks ise juhtima 74. minutil, kui kogenud Jesus Navasi tsenderduse lükkas võrku kaptenipaela kandnud Alvaro Morata. Mängu lõpus hakkas väsinud Šotimaa eksima ja ühest sellisest olukorrast vormistas oma koondisedebüüdil lõppskoori Bilbao poolkaitsja Oihan Sancet.

Teises A-valikgrupi neljapäevases kohtumises alistas Norra Erling Haalandi kahe värava toel punase laterna Küprose 4:0 ehk säilitas edasipääsulootuse.

Hiilgavalt jätkab Albaania, kes on pärast esimeses voorus Poolalt saadud kaotust võitnud neli ja viigistanud ühe mängu. Neljapäeval alistas Albaania koduväljakul Tšehhi 3:0, juhib praegu alagruppi nelja punktiga ja kuna neil on jäänud mängida veel Moldova ja Fääri saarte vastu, on tõenäoline, et pääseb E-grupist ka esimesena finaalturniirile.

Albaania jalgpallis on praegu ilusad ajad: meeskonna peatreeneriks on endine Brasiilia koondislane Sylvinho ja üheks tema assistendiks näiteks argentiinlane Pablo Zabaleta. Koondise tuumik - teiste seas näiteks 21-aastane Milano Interis kanda kinnitanud Kristjan Asllani ja äärekaitsja Elseid Hysaj - mängib Itaalia kõrgliigaklubides, ääreründaja Armando Broja lõi eelmisel nädalal Chelsea eest värava Inglismaa kõrgliigas.

D-valikgrupis astus tähtsa sammu finaalturniiri suunas Türgi, kes võitis Galatasaray ründaja Baris Yilmazi 30. minuti väravast võõrsil Horvaatiat. Türgil on kuue mänguga koos 13 punkti, ühe mängu vähem pidanud Horvaatial teisena kümme silma.

Tabeliseisud:

A-valikgrupp: Šotimaa 15 punkti (6 mängust), Hispaania 12 (5), Norra 10 (6), Gruusia 4 (5), Küpros 0 (6)

D-valikgrupp: Türgi 13 (6), Horvaatia 10 (5), Armeenia 7 (6), Wales 7 (5), Läti 3 (6)

E-valikgrupp: Albaania 13 (6), Poola 9 (6), Tšehhi 8 (5), Moldova 8 (5), Fääri saared 1 (6)

I-valikgrupp: Šveits 14 (6), Rumeenia 13 (7), Iisrael 11 (6), Kosovo 7 (7), Valgevene 5 (7), Andorra 2 (7)