100 spordihetke | Tartu maraton

Tartu maraton on Eesti kõige märgilisem iga-aastane rahvaspordisündmus, millest räägitakse palju ka siis, kui see lume puudusel ära jääb.

Vaevalt, et 1960. aastal, kui vaevu paarsada suusatajat kolme mehe rongisõidu ajal tekkinud mõtet realiseerides Tartust Käärikule sõitsid, oskasid ette kujutada, et teekonnast suuskadel saab üle-eestiline spordifenomen. Tartu maratoni hiilgeaegadel – kaheksakümnendate keskel – ulatus suusamaratoni lõpetajate hulk kümnetuhande lähedale. Maratonipäeva järgi käib paljudel ajaarvamine ja selle järgi teevad perekonnad plaane, sest osaleja teeb trenni ja pereliige toetab teda selles. Kui Tartu maratoni võidab eestlane, on see rahvuslik suursündmus.

Harimägi, Matu, Palu. Paigad ja teeninduspunktid, mis spordisõbral teada ja millega seostuvad kukkumised, vaevad, pidamine ja mittepidamine. Loendamatud lood, mis muutuvad aasta-aastalt uhkemaks ja kaunimaks.