Uku Jürjendal: kui saad korraliku löögiga pihta, siis on kõik

Jürjendal kohtus eelmisel nädalavahetusel Glory Kickboxing sarjas Maroko võitleja Badr Hariga, keda peetakse ala üheks legendaarsemaks võitlejaks. Matš kestis aga vaid kaks raundi, sest eestlane alistas vastase efektse tehnilise nokaudiga, lüües Hari mitmel korral põrandale.

"Ikka juhtub sellised asju raskekaalu kikkpoksis. Kui saad korraliku löögiga pihta, siis on kõik," sõnas Jürjendal.

Eestlane tabas Harit võimsa parema ülekäega, mis saatis 38-aastase vastase matile. "Kui sealt nüüd vaadata, siis täpselt enne lööki ta vahetas enda asendit. Ta pani vasakukäelise asendi, parema jala ette. See oli mulle kohe märk, et pean paremaga ründama. Minu lemmiklöök, parem ülekäe haak, tabas täpselt õigesse kohta õigel momendil. See sai otsustavaks," analüüsis kikkpoksija.

Pärast esialgset mahalööki hakkas eestlane vastasele survet avaldama ning viis Hari veel mitmel korral põrandale, kuni kohtunik lõpuks eestlasele tehnilise nokaudiga võidu määras.

Kuigi ringis olid nad vaenlased, austab Jürjendal vastast väga. "Badr Hari on kõige legendaarsem kikkpoksija läbi aegade. Tema on see mees, keda mina noorena vaatasin. Ta on kindlasti mu iidol. Kui ma polnudki veel ise võistlustel käinud, siis tema juba tegi tegusid," sõnas Jürjendal.

"Temasugune mees kaotama ringi ei lähe. Ta läks kindlasti võitma ja võitma nokaudiga. Paraku saabki ka niipidi minna," sõnas kikkpoksija, kes teenis suurepärase võiduga koha aasta lõpus peetaval GP-turniiril, kus võidupreemia on 500 000 USA dollarit.

Leader Muay Thai klubis Aleksei Kurdini juhendamisel treeniv Jürjendal ütles, et peab sparrimiseks aga kodumaalt kaugemale rändama. "Kahjuks ei ole mul treeningpartnerit siin Eestis. Sellepärast käin alati välismaal sparringutel, suuremad poisid jäävad Euroopas sellistesse kohtadesse nagu Holland ja Balkanimaad," selgitas võitleja.

2001. aastal TV 10 Olümpiastarti sarjas mitmevõistluses võidutsenud Jürjendal ütles, et tema kergejõustikukarjäärile pani punkti puberteediiga. "Aasta ei teinud praktiliselt midagi, pärast seda hakkasin vaikselt pihta selle alaga, millega tegelen ikka," sõnas ta.

"Kui olümpia on ja seda näidatakse, siis seda mulle meeldib tohutult vaadata. Mingi tunne on kindlasti sees, et oleksin suutnud kindlasti võita nii mõneski alas. Aga mulle meeldib ja on südamelähedane see ala, mida ma praegu teen," lõpetas kikkpoksija.