Uku Jürjendal läheb septembris vastamisi Soome profipoksi meistriga

Aliu on profikarjääri jooksul pidanud kümme matši, millest võitnud üheksa. Viis võitu on ta teeninud nokaudiga. Soome võitlejat iseloomustavad tugevad löögid ja ründav stiil.

Jürjendali viimane matš toimus 13. juunil Tallinnas Kultuurikatlas peetud Beazt Fight Nightil, kus ta kohtus Soome vabavõitluse raskekaalu meistri Sebastian "Sepu" Johanssoniga. Kohtumine lõppes juba avaraundis, kui Jürjendal tabas vastast parema haagiga ja teenis nokaudivõidu kahe minuti ja 21 sekundi järel.

Jürjendali ja Aliu kohtumise kaalukategooria on 110 kilogrammi. Kuigi mõlemad võitlejad on tuntud eelkõige tugevate löökide ja nokaudivõitude poolest, lisab matšile eripära puuripoks, kus poksireeglite järgi võideldakse tavapärase ringi asemel puuris.