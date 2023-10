Selver/TalTech alistas Balti liiga hooaja avamängus Tartu

Võrreldes eelmise hooajaga on mõlemas meeskonnas mitmeid uusi nägusid nii kodumaalt kui võõrsilt. Kodusesse liigasse on naasnud Martti Juhkami, Keith Pupart ja Aleksander Eerma. Lisandunud on ka uued välismängijad, nii jooksid Tartu eest pühapäeval platsile ameeriklasest tempomees Daniel Anthony Matheney, TalTech/Selveril prantslasest sidemängija Valentin Bouleau ning austraallasest diagonaal Matthew Aubrey, kirjutab volley.ee.

Avageimis kogunes tartlastele liialt eksimusi ja kodusaali eelist kasutanud Selver/TalTech suutis vaatuse Bouleau serviässa järel 25:22 võita. Teises vaatuses korrigeerisid Alar Rikbergi hoolealused oma mängu. Mart Naabri blokk andis külalistele 17:15 edu ning üldseis suudeti 1:1 viigistada, geimi võitis Tartu 25:21.

Kolmandas geimis viisid Marx Aru blokid Tallinna klubi juhtima 15:11, meeskonna rünnakuid vedas hästi Tristan Täht ja see vaatus võideti 25:18. Neljas kulges esmalt samuti pealinna meeskonna dikteerimisel, ent kõvasti võidelnud Bigbank suutis jõuda 14:19 kaotusseisust 21:21 viigini. Otsustavatel hetkedel olid siiski kindlamad TalTechi mehed, võites 25:23 ja kogu kohtumise 3:1.

TalTechi ridades näitas suurepärast mängu algkoosseisu tõusnud 18-aastane Tristan Täht, kes kogus lõpuks 11 punkti (+5). Temast enam panustas võitu vaid Aubrey, tuues 15 silma (+3). Marx Aru lisas kümme (+2) ning Andri Aganits kaheksa (+6) punkti.

Tartu edukaim oli 17 punktiga (+2) Timo Lõhmus, Juhkami lisas 16 (+3) ning Matheney kümme punkti (+1).

Servil oli parem võitjameeskond, lüües viies ässa ja eksides 16 servil. Tartu ühtki ässa ei löönud ja eksis servijoone taga 26 korral. Vastuvõtt oli parem TalTechil – 48% vs 43%, rünnak aga Tartul – 42% vs 38%. Blokis oli 12 vs 9 üle samuti pealinna meeskond (Arult viis blokki, Aubreylt neli ja Matheneylt samuti neli blokki).

Võitjameeskonna peatreener Andres Toobal tõdes, et hooaja avakohtumine oli veel ideaalist kaugel. "Oli väga-väga veider mäng. Tundus, et ega me ise ka veel päris hästi aru ei saanud, mida me seal platsil teeme, kaost oli päris palju. Aga surusime end läbi, õigetel hetkedel Täht võttis suure rolli, diagonaalist täna väga palju ei tulnud, aga eks ta käis väga üles-alla," sõnas Toobal. "Meil on nii vähe praktikat praegu, oleme omavahel peamiselt madistanud, aga kui keegi meid survestab ja inimesed vaatavad ka, siis ei tule kõik nii hästi välja. Või kui tuleb, siis hea ainult emotsiooni pealt, aga see võib väga kiiresti ära kaduda."

Tartu Bigbanki sidemängija Aleksander Eerma sõnul oli kaotusel selge põhjus. "Arvestades seda, kuidas meie servisime – 26 viga ja null ässa – siis vahet ei ole, kelle vastu mängida, nii on väga-väga raske võita. Ma arvan, et tänase mängu võtmekoht oligi meie serv ja vastuvõtt, nii lihtne see oligi," sõnas Eerma.

Ülejäänud kaks Cronimet liigas osalevat Eesti klubi alustavad oma hooaega neljapäeval, 5. oktoobril, kui kell 19 mängivad Võru Spordikeskuses Barrus Võru VK ja Pärnu VK.