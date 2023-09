Saalihokikoondise abikapten: meile ei ole tulnud infot liidu poolt, et raha oleks koos

Neljapäeval saatis naiste saalihokikoondis laiali pöördumise, et koguda äsja loodud MTÜ-ga raha detsembrikuiseks sõiduks MM-ile Singapuri. Kuigi alaliidu president Meelis Aab kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et raha sõiduks on põhimõtteliselt koos, siis naiste koondislaste sõnul neid sellest teavitatud ei ole ning raha kogumine jätkub.

"Meil sellealast infot ei ole. Meie teada on endiselt puudu umbes 13 000 eurot. Oleme naiskonna liikmetega ise suutnud kokku koguda umbes 7000 eurot toetajate ja sõprade abiga. See on ka see põhjus, miks me selle MTÜ lõime, et meile ei ole tulnud infot liidu poolt, et meil oleks see raha koos," ütles koondise abikapten Kati Kütisaar.

Saalihokikoondislased on kõik amatöörid ehk mängimise eest nad raha ei saa, pigem maksavad pealegi. "Umbes pool koondisest mängib välismaal. Nad niigi panustavad, et olla oma ala parimad, et areneda ja teevad endast kõik, et olla koondise jaoks head mängijad. Väga palju on meil ka õpilasi ja üliõpilasi. Selle raha kokku saamine ei ole lihtne. Kui sa igapäevaselt niikuinii panustad sellesse, et välismaal mängida, teed rohkem kui 15 tundi nädalas trenni ja käid selle kõrvalt tööl, siis seda raha leida on ikka raske," nentis Kütisaar.

Eestis on kaks klubi, kes mängivad liigat koos Läti klubidega, et konkurentsivõimet tõsta. Kui raha õnnestub kokku saada, kui valmis on koondislased MM-il Eestit edukalt esindama?

"Arvan, et oleme väga valmis, sest oleme teinud aktiivselt tööd juba enne veebruari kvalifikatsiooni. Meil on füsiod teinud eraldi treeningkavad ja ka kogunemisi oleme teinud. Meil on väga aktiivsed treenerid, kes organiseerivad meile kontrollmänge, et me saaks mängida poiste vastu, Soome võistkondade vastu, Läti noorte vastu. Erinevaid variante on, aga ka nende erinevate koondisekogunemiste eest me maksame ise," selgitas Kütisaar.

Eelmisel MM-il sai Eesti naiste koondis 13. koha.