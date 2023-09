Saalihoki Liidul pole koondise MM-ile saatmiseks piisavalt vahendeid

Eesti naiste saalihokikoondis lunastas veebruaris Itaalias toimunud kvalifikatsiooniturniiril pääsme saalihoki MM-ile, kuid Eesti Saalihoki Liidul puuduvad vahendid, et koondis detsembris Singapuris toimuvale võistlusele saata, teatas MTÜ Eesti Naiste Saalihoki.

Neljapäeva hommikupoolikul postitas Eesti naiste saalihokikoondise kapten Kati Kolsar ühismeediasse, et naiskonnal tuleb tasuda MM-ile sõitmiseks omaosalus suurusjärgus tuhat eurot mängija kohta, mis tähendab umbes 20 000 euro suurust eelarve puudujääki.

Kolsar teatas hiljem pressiteates, et pealemaksmine ei tulnud varasemaid kogemusi arvestades mängijatele kahjuks üllatusena, küll aga tuli ootamatult summa, mida mängijad peavad välja käima, et finaaltuurniiril osaleda. Kapten lisas, et Eestis tegeletakse saalihokiga töö ja õpingute kõrval ning panustatakse omast taskust.

Maailmameistrivõistluste finaalturniirile sõidetakse neljandat järjestikust korda ning Kolsari sõnul on tänavu eesmärk saavutada koht kaheksa parima hulgas. Paljud koondislased mängivad sel hooajal Soome, Norra, Šveitsi ja Saksamaa naiskondades, mis võimaldab tegeleda spordiga professionaalsel tasemel ja võistelda tipptasemel liigades.

Keerulise olukorra valguses lõi naiskond MTÜ Eesti Naiste Saalihoki ning mängijad on omal initsiatiivil neljapäevase seisuga kogunud kokku 9000 eurot.