Saalihokiliidu president: kui liita naiskonna kogutud raha, on kate olemas

Neljapäeva hommikul postitas Eesti naiste saalihokikoondise kapten Kati Kolsar ühismeediasse, et veebruaris Itaalias toimunud kvalifikatsiooniturniiril MM-pääsme lunastanud naiskonnal tuleb finaalturniirile sõitmiseks tasuda omaosalus suurusjärgus tuhat eurot mängija kohta, mis tähendab umbes 20 000 euro suurust eelarve puudujääki.

Keerulise olukorra valguses lõi naiskond MTÜ Eesti Naiste Saalihoki ning mängijad on omal initsiatiivil neljapäevase seisuga kogunud kokku 9000 eurot.

"Olukord on tõesti meile natuke ootamatu ja keeruline, aga see kõik on tingitud sellest, et sel aastal on meil neli koondist käinud valikturniiril ja pääsenud finaalturniirile, mis on meile tekitanud tõsise rahalise väljakutse," rääkis ERR-ile neljapäeva õhtul alaliidu president Meelis Aab. "Seda enam, et naiste valikturniir toimus Itaalias ning finaalturniir toimub Singapuris, üldse esimest korda väljaspool Euroopat. Detsembris on Singapuris teatavasti kõrge turismihooaeg väga kõrgete piletihindadega. Kõigi Euroopa naiskondade jaoks on paras väljakutse sinna minna ja need kulud katta."

"Naiste koondise kulud on värskete andmete järgi selleks aastaks kokku ligi 80 000 eurot, millest 25 000 olid valikturniirile ja 55-60 000 finaalturniirile. Praegu julgen öelda, et kui liita juurde see 9000 eurot, on meil kate iseenesest olemas," sõnas Aab.

Naiste saalihokikoondis sõidab MM-finaalturniirile neljandat järjestikust korda ning kapten Kati Kolsari sõnul on tänavu eesmärk saavutada koht kaheksa parema hulgas.

"Ütlesime kohe pärast valikturniiri lõppu ausalt välja, et meil läheb väga keeruliseks aasta keskel riigi rahastust juurde saada. Kogu rahastus on tegelikult [Eesti olümpiakomitee] EOK ja kultuuriministeeriumi poolt väga täpselt ja konkreetselt paika pandud. Pakkusime kohe naiskonnale välja, et läheme finaalturniirile vähendatud koosseisuga, 17 mängijat pluss neli ametiisikut-treenerit, aga naiskond ise otsustas minna suurema koondisega ehk 20+5. Sellest need rahalised väljakutsed ongi tekkinud," avas alaliidu president tausta.

"Alaliidu ainus töötaja, peasekretär Tõnis Teesalu on teinud ära väga suure töö. Oleme nii EOK, kultuuriministeeriumi kui Tallinna linna poolt saanud väga mõistvat suhtumist. Summa, mis on praegu puudu, on tegelikult väiksem, kui esialgu välja ütlesime. Usun, et nii palju omaosalust ei tule naiskonnal ise leida," lisas Aab.

"Meie sõnum oli ka see, et nad ei pea ise maksma. Meil puudub tugev juhtkond, naiskonnal on oma tiim: leiame ühiselt puuduoleva summa, mis oli suurusjärgus 20 000. Tänaseks oleme alaliidu poolt ise leidnud umbes kümme tuhat, see seitse kuni kümme tuhat, mis praegu puudu on, peaks leidma tiimitöö tulemusena ühiselt."