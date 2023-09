Kubassova jätab vigastuse tõttu Kasahstani mängu vahele

Eesti koosseisust jäi vigastuse tõttu kõrvale ründaja Vlada Kubassova, vahendab jalgpall.ee. Lisaks temale ei liitunud vigastuse tõttu koondisega ka 99-kordne internatsionaal Inna Kiss-Zlidnis.

Peatreener Sirje Kapper ütles eelmisel nädalal, et mõlemale mängule minnakse vastu sooviga punkte teenida. "Alustame teekonda, mille eesmärk on jõuda kõrgemale liigasse. Vastased on meie jaoks tugevad. Kasahstaniga oleme kohtunud, teame nende mängijaid ja kvaliteeti. Samas alustas Kasahstani koondise eesotsas uus treener, seega oleme üllatusteks valmis," rääkis juhendaja.

Kohtumise avavile kõlab Tartu Tamme staadionil kell 18, väravad avatakse tund aega varem. Naiste koondise järgmine kogumäng toimub teisipäeval, 26. septembril kell 18 Tamme staadionil, kui Rahvuste liiga teises kohtumises minnakse vastamisi Iisraeliga.

"Iisrael on meie alagrupi kõige tugevam vastane," lisas Kapper. "Mitmed nende koosseisu mängijad pallivad igapäevaselt tugevates liigades, näiteks Saksamaal ja USA-s. Meie tugevus on aga see, et oleme koduses liigas jõudnud hooaja teise poolde ja mängijate vorm peaks olema heas seisus."

Peakohtuniku ülesandeid täidab belglanna Caroline Lanssens, äärtel abistavad teda Irmgard Van Meirvenne (Belgia) ja Ashley de Haan (Holland). Neljanda kohtunikuna on ametis hollandlanna Wendy Gijsbers.

Eesti koondise koosseis mänguks Kasahstaniga:

Väravavahid

13 Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 34/0

12 Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Tartu JK Tammeka 2/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 70/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 31/0

5 Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 17/1

18 Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 13/0

15 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 9/0

23 Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 4/0

21 Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 4/0

6 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 2/0

Poolkaitsjad

22 Kristina Bannikova (15.06.1991) – Saku Sporting 97/8

8 Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 66/4

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 42/2

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 28/3

4 Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 17/0

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 10/0

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – HJK (FIN) 2/1

Ründajad

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 59/8

11 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 31/0

20 Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 16/3

19 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 4/0

2 Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Liisbet Jalakas

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa