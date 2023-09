Tartu rattamaratoni võit läks Soome, naistest parim Sirvel

Sekundiga kaotasid võitjale teise koha saanud Gert Kivistik ja kolmandaks tulnud lätlane Martins Blums.

"Proovisin alguses sõitu kontrollida ja jälgisin, et keegi ohtlikum mees eest ära ei saaks. Enne Meegastet sõitsime Gert Kivistikuga eest ära ning varsti tulid meile järgi Alo Jakin, Martins Blums ja Gert Jõeäär," selgitas Juntunen.

Viieliikmeline grupp püsis koos kuni finišini. "Sõitsin võidu peale ja kui keegi oleks tagant järele tulnud, siis see poleks mind takistanud. Olen üsna kindel, et just mul oli täna kõige parem jalg," lisas soomlane.

Juba sõidu alguses üksinda rünnanud Gert Kivistik soovitud tulemust ei saanud. "Nägin võimalust enne esimest vahefinišit rünnata ja mõtlesin proovida, kas saan üle Harimäe sõites vahe sisse, kuid suur punt sai mind siiski kätte. Ilmselt maksin hiljem ka lõivu, et sõidu alguses aktiivne olin."

Peagrupis ainsana maastikurattaga sõitnud lätlase Martins Blumsi plaan oli liidritega lõpuni välja sõita. "Finiš oli minu jaoks liiga kiire, sest mul ei jätkunud piisavalt käike, et kiiremini sprintida."

Naiste arvestuses võitis Merili Sirvel ajaga (2:42.15). Teisena finišeeris Liisa Ehrberg (+1.36) ja kolmandana leedulanna Daiva Ragazinskiene (+4.13). "Alguses olin teistes naistest maas, kuid siis jõudsin järgi ning viimased 25 km sõitsin liidrina nii kiiresti kui jaksasin," rääkis võitja.

Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaratoni tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Järgmine võistlus Tartu Maratoni Klassiku sarjas on 12. Tartu Linnamaraton, mis toimub 7. oktoobril.