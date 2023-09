NBA karmistas tähtmängijate puhkamise reegleid

Viimaste hooaegade jooksul on NBA-s aina enam levima hakkanud trend, kus meeskonnad jätavad tähtmängijaid ilma näilise põhjuseta mängudelt kõrvale, peitudes selle taha, et mängijad peavad piisavalt 82-mängulise hooaja vältel puhata saama. Eelmisel hooajal jätsid vaid viis tähtede mängule valitud 30-st mängijast vahele vähem kui neli mängu.

NBA jaoks on see mõistagi probleem, eriti ajal, kui telelepingute kogusummad küündivad mitme miljardi dollari juurde. Lisaks muretsetakse ka selle pärast, et fännid maksavad piletite eest suurt raha, kuid ei saa näha neid mängijaid, keda nad tahtsid, sest meeskonnad teatavad puhkamise otsustest tihtipeale mängupäeval.

Nn load management'i vastu võitlemiseks otsustas NBA juhatajate nõukogu kolmapäeval kehtestada reeglid meeskondadele ja tähtmängijatele, et üleliigset puhkamist ära hoida.

NBA komissar Adam Silver ütles, et liiga hooaeg kestab 82 mängu ja mängijad peaksid suurema osa neid mänge kaasa tegema. "Kui sa mängid siin liigas ja oled terve, siis sinult oodatakse mängimist. Me proovime eriti käsitleda kõige räigeimaid näiteid, kus mitu tervet tähtmängijat kõik ühel õhtul puhkavad," sõnas liigajuht. "Me veame alt fänne ja oma partnereid."

Uued reeglid lubavad liigal kehtestada meeskondadele kuni miljoni dollari suuruseid trahve. Tähtmängijatena defineeritakse mängijad, kes on viimase kolme hooaja jooksul valitud tähtede mängule või hooaja lõpus parimate mängijate viisikutesse (All-NBA).

Liiga saatis meeskondadele teate, milles teatas, et klubid ei tohi põhjuseta kaht või enamat tähtmängijat korraga mängult kõrvale jätta. Meeskonnad peavad säilitama ka tasakaalu kodumängude ja võõrsilmängude vahel, eelistatavalt puhkavad tähtmängijad kodumängudel.

Meeskonnad ei tohi tähtmängijaid samuti põhjuseta hooaja lõpus pikaajaliselt mängudelt kõrvale jätta, et parandada meeskonna asetust hooajajärgses talendikorjes. Eelmisel aastal tegid seda näiteks Washington Wizards Bradley Bealiga ja Portland Trail Blazers Damian Lillardiga.

Lisaks peavad tähtmängijad olema väljakul üleriigiliste ülekannetega mängudes, sellest hooajast alustaval hooajasisesel turniiril ning play-in mängudel.

Samas on NBA kehtestanud ka erandeid. Näiteks lubatakse enam puhkamist 35-aastastele ja vanematele mängijatele ja neile, kes on enda karjääris mänginud üle 34 000 põhihooaja minuti. Samuti saab meeskond erandit taotleda juhul, kui mängijal on eelnev ajalugu vigastustega, mis võivad koormusega taas esile kerkida.

NBA põhihooaeg algab 24. oktoobril.